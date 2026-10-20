El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el miércoles 21 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 00:00 y a las 12:52, y dos bajamares, a las 05:58 y a las 18:48.
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Pleamar y bajamar en Ceuta el miércoles 21 de octubre
|Hora
|Marea
|Altura
|00:00
|Pleamar
|0,87 m
|05:58
|Bajamar
|0,48 m
|12:52
|Pleamar
|0,93 m
|18:48
|Bajamar
|0,54 m
Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.
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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.
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