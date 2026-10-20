MADRID / LA CORUÑA — El anuncio de varios actos públicos de Vox en Galicia y Asturias ha activado al movimiento antifascista y a organizaciones juveniles como Galiza Nova e Izquierda Revolucionaria, que han convocado concentraciones y llamamientos a la huelga estudiantil para este miércoles con el objetivo de boicotear la agenda del presidente del partido, Santiago Abascal.

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Los convocantes han calificado la presencia del líder político en el norte peninsular como una «provocación», acusándole de difundir discursos contrarios a sus postulados. Las movilizaciones previstas se centrarán en los puntos donde Abascal tiene programadas comparecencias y actos públicos, replicando una estrategia de protesta similar a la anunciada en localidades asturianas como Avilés, en un clima de creciente tensión ante los próximos procesos electorales.

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