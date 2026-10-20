MADRID — La justicia ordinaria ha dado luz verde al procedimiento civil impulsado por el cantante Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a quien acusa de una presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

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Un juzgado de instancia de Madrid ha dictado la admisión a trámite de la demanda, otorgando a la dirigente política un plazo de veinte días hábiles para contestar a la reclamación. La causa contará además con la participación preceptiva del Ministerio Fiscal debido a la tutela de derechos fundamentales implicada y se tramitará de forma preferente.

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El origen de la disputa se remonta a las declaraciones públicas realizadas por la vicepresidenta el pasado mes de enero, en las que se hizo eco de acusaciones formuladas por extrabajadoras del artista. La defensa de Julio Iglesias sostiene que dichas afirmaciones le atribuyeron conductas graves relacionadas con abusos y vulneración de derechos laborales, por lo que le exige una indemnización de 50.000 euros y una rectificación pública. Tras decaer la vía inicial en el Tribunal Supremo —que declinó la competencia por el aforamiento al corresponder a los juzgados ordinarios—, el litigio continúa ahora su curso formal en los tribunales de Madrid.

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