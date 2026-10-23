El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el sábado 24 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 02:28 y a las 14:42, y dos bajamares, a las 07:54 y a las 20:20.

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Pleamar y bajamar en Ceuta el sábado 24 de octubre

Hora Marea Altura 02:28 Pleamar 1,07 m 07:54 Bajamar 0,33 m 14:42 Pleamar 1,12 m 20:20 Bajamar 0,31 m

Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.

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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.

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