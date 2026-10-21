El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el jueves 22 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 01:01 y a las 13:32, y dos bajamares, a las 06:40 y a las 19:19.

Lee tambien: Precio de la luz hoy, 22 de octubre: hora más cara y barata

Pleamar y bajamar en Ceuta el jueves 22 de octubre

Hora Marea Altura 01:01 Pleamar 0,93 m 06:40 Bajamar 0,42 m 13:32 Pleamar 1,00 m 19:19 Bajamar 0,47 m

Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.

Lee tambien: Precio de la luz hoy, 21 de octubre: hora más cara y barata

Mareas y navegación en el Estrecho

Las mareas afectan a la navegación en el Estrecho. Consulta también los horarios del ferry de Ceuta y «¿Sale hoy el barco?».

Te puede interesar