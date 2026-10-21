El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el jueves 22 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 01:01 y a las 13:32, y dos bajamares, a las 06:40 y a las 19:19.
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Pleamar y bajamar en Ceuta el jueves 22 de octubre
|Hora
|Marea
|Altura
|01:01
|Pleamar
|0,93 m
|06:40
|Bajamar
|0,42 m
|13:32
|Pleamar
|1,00 m
|19:19
|Bajamar
|0,47 m
Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.
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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.
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