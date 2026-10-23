El IBEX 35 cierra el viernes 23 de octubre de 2026 con una subida y una tendencia al alza. El índice terminó la sesión en 18.989,80 puntos, con una variación positiva de 76,30 puntos (0,40%), según Yahoo Finance.

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La sesión dejó un recorrido intradía entre 18.803,60 y 18.992,10 puntos, con una apertura en 18.956,00.

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Cómo cerró el IBEX 35

El IBEX 35 inició la sesión en 18.956,00 puntos y se mantuvo en positivo durante el desarrollo del día. Tras moverse en un rango que tocó un mínimo de 18.803,60 puntos, el índice recuperó posiciones hasta acercarse a los máximos del día.

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En el tramo final, el selectivo marcó un máximo intradía de 18.992,10 puntos y cerró en 18.989,80, superando el nivel registrado en la sesión anterior. El cierre previo se situaba en 18.913,50 puntos, de modo que la sesión de este viernes añadió 76,30 puntos a la cifra final, lo que representa un avance porcentual del 0,40%.

Según Yahoo Finance, la tendencia del día fue al alza, en una jornada en la que el índice consiguió finalizar prácticamente en la parte alta del rango intradía.

Evolución de la semana

La dinámica semanal del IBEX 35 muestra una alternancia de subidas y correcciones, con el cierre de este viernes como punto de continuidad tras el movimiento reciente del índice.

2026-10-19 : cierre en 19.039,30 puntos.

: cierre en puntos. 2026-10-20 : cierre en 19.092,40 puntos.

: cierre en puntos. 2026-10-21 : cierre en 19.323,50 puntos, en una sesión con máximos en la parte alta de la jornada.

: cierre en puntos, en una sesión con máximos en la parte alta de la jornada. 2026-10-22 : cierre en 18.913,50 puntos, con retroceso respecto al día anterior.

: cierre en puntos, con retroceso respecto al día anterior. 2026-10-23: cierre en 18.989,80 puntos, con subida frente al cierre previo.

Con estos resultados, el índice conserva una orientación positiva en el último tramo de la semana, aunque tras el ajuste del jueves el viernes se produjo una recuperación que permitió situar el cierre cerca del techo intradía.

Euríbor y mercados

En el escenario de tipos de interés, el Euríbor sigue actuando como referencia para el comportamiento de las hipotecas a tipo variable en España y, de forma más amplia, para el tono del mercado financiero. En términos generales, su evolución se relaciona con las expectativas sobre política monetaria y con la dirección que marcan los tipos en el mercado.

En este contexto, el IBEX 35 ha registrado este viernes una sesión con comportamiento al alza, en la que el cierre se ha situado por encima del nivel del día anterior. La combinación de movimientos bursátiles y la atención puesta en el canal de tipos condiciona la percepción de riesgo y la rotación sectorial, especialmente en jornadas donde el índice se mueve cerca de los máximos del día.

El comportamiento del mercado continúa reflejando la atención a la trayectoria de los tipos y a las decisiones que puedan influir en las condiciones financieras.

Cita: según Yahoo Finance, el IBEX 35 cerró el 23 de octubre de 2026 en 18.989,80 puntos, con una variación de 76,30 puntos (0,40%).

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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