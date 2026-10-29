El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el viernes 30 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 05:46 y a las 17:59, y dos bajamares, a las 10:40 y a las 23:38.
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Pleamar y bajamar en Ceuta el viernes 30 de octubre
|Hora
|Marea
|Altura
|05:46
|Pleamar
|1,07 m
|10:40
|Bajamar
|0,44 m
|17:59
|Pleamar
|1,04 m
|23:38
|Bajamar
|0,32 m
Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.
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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.
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