Sigue en directo el Cieza – Granada. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
Lee tambien: Xerez 1-3 Cádiz: resultado y resumen
📋 FINAL: Cieza 0 – 3 Granada CF
🟨 min 90+1′ — Tarjeta amarilla — (Granada CF)
Lee tambien: Prat 1-6 Athletic Club: resultado y resumen
🟨 min 90+1′ — Tarjeta amarilla — (Cieza)
⚽ min 84′ — ¡GOL de Granada CF! J. Pascual
⚽ min 84′ — ¡GOL de Granada CF! J. Pascual
🟨 min 73′ — Tarjeta amarilla — D. Varela Pampin (Granada CF)
🔄 min 71′ — Cambio en Granada CF — entra M. Jimenez Gambin, sale A. Garcia
🔄 min 62′ — Cambio en Granada CF — entra K. Bamba, sale S. Lopez
🔄 min 62′ — Cambio en Granada CF — entra C. Onouha, sale G. Gumbau
🔄 min 62′ — Cambio en Granada CF — entra P. Casadesus, sale J. Pascual
⚽ min 61′ — ¡GOL de Granada CF! B. Gimber
🟨 min 58′ — Tarjeta amarilla — E. Nwenyi (Cieza)
🟨 min 73′ — Tarjeta amarilla — (Granada CF)
⚽ min 61′ — ¡GOL de Granada CF!
🟨 min 60′ — Tarjeta amarilla — (Cieza)
🟨 min 17′ — Tarjeta amarilla — (Granada CF)
🟨 min 12′ — Tarjeta amarilla — C. Onouha (Granada CF)
⚽ min 10′ — ¡GOL de Granada CF! D. Hormigo
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.