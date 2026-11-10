La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha participado en un acto en el cuartel de Regulares de Ceuta, donde se han impuesto condecoraciones a varios militares. Este reconocimiento se debe a su labor en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras la entrada masiva de personas que tuvo lugar el pasado 30 de julio por el espigón del Tarajal.

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Durante el acto, Robles expresó su orgullo por el trabajo y la profesionalidad de las Fuerzas Armadas en Ceuta, destacando su compromiso y servicio a España. «Nuestras Fuerzas Armadas y nuestros militares representan lo mejor de España y lo mejor de Ceuta», afirmó la ministra, subrayando la importancia de la ciudad autónoma como parte esencial del país.

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Reconocimiento a los militares

Robles agradeció a todos los militares, tanto a los condecorados como a aquellos que no recibieron medallas, por su dedicación y esfuerzo. «Son el mejor ejemplo para todos nosotros», dijo, enfatizando que su labor hace grande a Ceuta y, por ende, a España.

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Antes del acto de condecoración, la ministra mantuvo un encuentro con familiares y militares heridos, a quienes reiteró su agradecimiento por su compromiso y apoyo. Robles insistió en la españolidad de Ceuta y en el vínculo especial entre la sociedad ceutí y las Fuerzas Armadas.

Presencia de altos mandos

El acto se llevó a cabo en el acuartelamiento «González Tablas» y contó con la presencia de altos mandos militares, como el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general jefe del Ejército de Tierra, el general jefe de la Comandancia General de Ceuta y el jefe del Mando de Canarias. Robles destacó la importancia de trabajar juntos para superar la difícil situación vivida en la ciudad en los últimos meses.

La ministra concluyó su intervención agradeciendo a todos los presentes por su profesionalidad, generosidad y empatía, asegurando que siempre están a la altura de lo que se les requiere, independientemente del escenario y las dificultades.