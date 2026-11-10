El SEPE convoca subvenciones para proyectos de empleo y formación TándEM en Ceuta, con un presupuesto de 3,6 millones de euros.

Lee tambien: Ceuta aprueba inicialmente su presupuesto para 2027

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos de programas experienciales de empleo y formación TándEM en Ceuta. Estas ayudas, correspondientes al ejercicio presupuestario de 2026, buscan fomentar la activación para el empleo en el ámbito exclusivo de gestión del SEPE en la ciudad.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Cuantía

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 3.658.644,50 euros, distribuidos en diferentes ejercicios: 1.590.715,00 euros para 2026, 1.113.500,50 euros para 2027 y 954.429,00 euros para 2028. Estos fondos permitirán financiar proyectos que se desarrollen bajo los programas TándEM, regulados por el Real Decreto 818/2021.

Lee tambien: Ceuta convoca ayudas para reducir la brecha digital

Requisitos

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades promotoras que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 32 del Real Decreto 818/2021 y en la Orden TES/1077/2023. Las entidades deberán presentar una declaración responsable junto con la solicitud y la documentación requerida.

Plazo de presentación

Las solicitudes podrán presentarse en un plazo de diez días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 53 del 10 de noviembre de 2026.