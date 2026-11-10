VOX Ceuta ha expresado su desacuerdo con la inclusión de la perspectiva de género en las políticas de vivienda y la ordenación del suelo. Según la formación, esta incorporación se encuentra establecida por ley, lo cual consideran inadecuado.

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La crítica de VOX Ceuta fue compartida a través de un mensaje en sus redes sociales, donde mencionaron que a primera vista parecía una broma, pero se trata de una realidad legislativa.

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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