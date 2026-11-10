En una operación desarrollada durante la madrugada del 4 de noviembre en el Barrio del Príncipe de Ceuta, la Policía Nacional detuvo a tres personas como presuntos miembros de una organización dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular, detención ilegal, amenazas, coacciones y agresión sexual. El operativo se saldó con el rescate de diez personas migrantes —cuatro de ellas menores— que vivían en condiciones de extremo hacinamiento. Una de ellas ha denunciado haber sufrido una agresión sexual mediante sumisión química. ([interior.gob.es])

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Determinantes del operativo en favor del rescate

Los hechos comenzaron a investigarse cuando dos hermanos de origen extranjero, uno hombre y una mujer, que habían accedido irregularmente a territorio nacional el 30 de julio, denunciaron verse obligados a pagar para alojarse en una vivienda del Príncipe Alfonso, donde también vivían otras personas extranjeras en situación irregular, en condiciones precarias. Durante sus declaraciones, la mujer relató haber sido víctima de una agresión sexual bajo efectos de sumisión química, mientras que su hermano aseguró que fue retenido contra su voluntad y sometido a amenazas continuas. ([interior.gob.es])

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Actuación policial y consecuencias jurídicas

Como resultado de la investigación, los agentes registraron la vivienda identificada como epicentro del entramado criminal. Detuvieron al presunto líder del grupo en ese momento. Las autoridades imputan a los arrestados delitos que incluyen pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, detención ilegal, amenazas, coacciones y agresión sexual. ([interior.gob.es])

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Las víctimas, incluidos menores, han sido trasladadas a los servicios correspondientes, donde se evalúa su situación y se les ofrece protección. La investigación sigue abierta para determinar el grado de participación de los detenidos y para posibilitar nuevas detenciones si aparecen más implicados. ([interior.gob.es])