El presidente del Partido Popular de Ceuta, Juan Vivas, ha condenado la agresión sufrida por una joven musulmana y ha rechazado cualquier intento de vincular el incidente con el discurso de su partido. Vivas ha subrayado la importancia de la convivencia entre ciudadanos de diferentes credos y orígenes en Ceuta.

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Vivas ha enfatizado que «todos los ceutíes son y se sienten españoles, recen como recen y se llamen como se llamen». Según el dirigente, esta convicción debe ir acompañada de la protección de la convivencia entre personas de distintas culturas, religiones y procedencias, un rasgo que considera enriquecedor para Ceuta.

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Acusaciones de manipulación política

El líder del PP ha calificado de «manipulación deliberada» el intento del PSOE de vincular el incidente con su partido. Para cuestionar esa relación, Vivas ha planteado preguntas sobre qué parte de sus mensajes podría interpretarse como una incitación a la división o al enfrentamiento.

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En concreto, ha preguntado: «¿En qué parte de ese discurso aprecia el PSOE una incitación a la división o al enfrentamiento? ¿En la afirmación de que todos los ceutíes son y se sienten españoles? ¿En la defensa de la convivencia como un rasgo esencial de Ceuta? ¿O en la afirmación de que la ciudad sufrió una invasión?».

Críticas al Gobierno central

Vivas también ha dirigido críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de haber abandonado a Ceuta durante un momento crítico. Ha recordado que la ciudad estaba siendo invadida, poniendo en juego la soberanía española y el futuro de sus habitantes.

El presidente del PP ceutí ha reprochado a Sánchez que no actuara para evitar aquella situación y que no cumpliera su compromiso de recuperar la normalidad rápidamente. Además, ha cuestionado si los socialistas pretenden utilizar las consecuencias de esos acontecimientos para enfrentar a los ciudadanos por su credo o procedencia con fines electorales.

Vivas ha concluido reafirmando el compromiso de su partido con la soberanía española de Ceuta y la convivencia entre todos sus ciudadanos.