El calendario de fiestas laborales para 2027 en Ceuta incluye 14 días festivos.

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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha hecho público el calendario de fiestas laborales para el año 2027. Este calendario, establecido mediante el Decreto de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta del 11 de septiembre de 2026 y la Resolución de la Delegación del Gobierno en Ceuta del 28 de octubre de 2026, detalla un total de 14 días festivos.

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Los días festivos para el año 2027 son los siguientes:

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1 de enero: Año Nuevo.

6 de enero: Epifanía del Señor.

10 de marzo: Eidul Fitr (Fiesta de Culminación de Ramadán).

25 de marzo: Jueves Santo.

26 de marzo: Viernes Santo.

1 de mayo: Fiesta del Trabajo.

17 de mayo: Eidul Adha (Fiesta del Sacrificio).

5 de agosto: Nuestra Señora de África.

2 de septiembre: Día de Ceuta.

12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre: Todos los Santos.

6 de diciembre: Constitución Española.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Natividad del Señor.

Este calendario es de gran relevancia para los ciudadanos de Ceuta, ya que determina los días no laborables para el próximo año, permitiendo a las empresas y trabajadores planificar sus actividades y vacaciones con antelación.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 6668 del 10 de noviembre de 2026.