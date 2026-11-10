Ceuta se encuentra nuevamente en una situación crítica debido a la falta de depósitos suficientes para cadáveres. Actualmente, solo hay tres neveras disponibles, las cuales están completamente ocupadas desde el pasado fin de semana.

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La reciente tragedia migratoria, que dejó 90 cadáveres en la ciudad, no ha llevado a una solución para esta carencia. Entre los cuerpos que ocupan las neveras se encuentran dos inmigrantes fallecidos entre el 31 de octubre y el pasado viernes, así como el cadáver de un ceutí encontrado en el zoco del Príncipe.

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Insuficiencia de recursos

Los fallecidos son considerados judiciales, lo que requiere la realización de autopsias. La falta de recursos materiales para conservar los cuerpos en caso de nuevas tragedias es evidente, y se necesitaría apoyo externo.

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En el pasado, tras una entrada masiva de inmigrantes, se tuvo que habilitar una morgue extraordinaria para acoger los cuerpos, lo que subrayó la vulnerabilidad de esta ciudad fronteriza ante situaciones similares. Esta no es la primera vez que Ceuta enfrenta una situación extrema de este tipo.

Compromisos incumplidos

El Pleno de Ceuta había atendido una petición del MDyC para instar al Ministerio de Sanidad a proporcionar más medios de congelación de cadáveres y neveras, lo que evitaría entierros apresurados. Sin embargo, a pesar de los compromisos, la realidad diaria muestra una persistente falta de recursos.

El Hospital Universitario de Ceuta solo dispone de cuatro neveras, lo que agrava la situación. La insuficiencia de cámaras de enfriamiento y la inexistencia de cámaras de congelación en las salas de autopsias y otros espacios forenses generan numerosas dificultades.