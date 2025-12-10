La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz de este año, ha conseguido abandonar Venezuela y se dirige a Oslo, aunque no podrá participar este miércoles en la ceremonia de entrega del galardón, informó el Instituto Nobel noruego. “Ha hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro. Estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, indicó la organización en un comunicado.

La expectativa sobre la llegada de Machado a Noruega ha sido enorme tanto dentro como fuera de Venezuela. Inicialmente se esperaba que participara en la rueda de prensa previa a la entrega del premio, pero finalmente el encuentro con los medios fue cancelado.

El portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim, explicó que las circunstancias del viaje han sido extremadamente complicadas y que no podían ofrecer detalles sobre el momento exacto de su llegada. En su ausencia, la hija de Machado, Ana Corina Sosa, recibirá en su nombre la medalla y el diploma del Nobel de la Paz, y pronunciará el tradicional discurso en representación de la galardonada.

“La propia María Corina Machado vive bajo amenaza de muerte por parte del régimen venezolano, situación que persiste incluso fuera del país”, señaló el director del Instituto Nobel, destacando los riesgos que enfrenta la política opositora.

Machado, de 58 años, ha estado en paradero desconocido desde agosto de 2024, tras las controvertidas elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Nicolás Maduro se declaró vencedor pese a las acusaciones de fraude. Durante ese periodo, Machado, figura clave de la disidencia, fue inhabilitada para participar en los comicios y apoyó al exdiplomático Edmundo González.

El premio fue anunciado el pasado 10 de octubre en medio de un clima de alta tensión internacional entre Estados Unidos y Venezuela. En paralelo a la ceremonia formal en el Ayuntamiento de Oslo, cientos de venezolanos seguirán el acto desde una plaza contigua, mientras que está prevista la tradicional procesión de antorchas y un banquete oficial.

Entre los invitados internacionales destacan cuatro presidentes latinoamericanos, incluyendo a José Raúl Mulino (Panamá), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), quienes han acudido a Oslo por invitación de Machado.