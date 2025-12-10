El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), pieza clave de la reforma de pensiones, incrementará su porcentaje de cotización a partir del 1 de enero de 2026. Según lo establecido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la aportación total subirá del 0,8% al 0,9% sobre la base de cotización, lo que se traducirá en una pequeña reducción en la nómina de millones de trabajadores, destinada a engrosar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El MEI es una cotización adicional que se aplica a las nóminas desde 2023 con el objetivo de reforzar los ingresos de la Seguridad Social y garantizar el pago de las pensiones, especialmente ante el retiro de la numerosa generación del baby boom. Esta medida estará vigente, en principio, hasta 2032.

Cambios en la nómina para 2026

El incremento que entra en vigor el 1 de enero de 2026 llevará la aportación total del MEI al 0,9% sobre la base de cotización. Este porcentaje se distribuirá de la siguiente manera:

Empresas: Asumirán el 0,75% .

Asumirán el . Trabajadores: Aportarán el 0,15% (frente al 0,13% de 2025).

A modo de ejemplo, un trabajador con una base de cotización de 1.500 € brutos verá una deducción de 2,25 € por el MEI, mientras que para un salario de 2.000 € brutos, la aportación ascenderá a 3,00 € a cargo del empleado.

Evolución progresiva del MEI

La implementación del MEI es gradual y su porcentaje continuará aumentando en los próximos años, según la siguiente escala:

2027: Subirá al 1% (0,83% empresa / 0,17% trabajador).

Subirá al (0,83% empresa / 0,17% trabajador). 2028: Alcanzará el 1,10% (0,92% empresa / 0,18% trabajador).

Alcanzará el (0,92% empresa / 0,18% trabajador). 2029: Llegará al 1,20% (1% empresa / 0,20% trabajador).

Llegará al (1% empresa / 0,20% trabajador). 2030 a 2050: El porcentaje se mantendrá en 1,20%, pero la distribución se igualará al 0,6% para empresas y 0,6% para trabajadores.

Excepciones a la cotización

La normativa del BOE establece varias exenciones a la obligación de cotizar al MEI:

Jubilación Activa: Los jubilados que sigan trabajando están exentos.

Los jubilados que sigan trabajando están exentos. Formación y Prácticas: Los trabajadores en programas de formación o contratos de prácticas no realizan esta aportación.

Los trabajadores en programas de formación o contratos de prácticas no realizan esta aportación. Contingencias Profesionales: Los trabajadores que solo cotizan por contingencias profesionales (sin cotizar por jubilación) tampoco tienen que aportar al MEI.

El desafío de la sostenibilidad

La medida responde al desafío demográfico que enfrenta el sistema de pensiones español. Según datos citados por Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, el número de personas que abandonarán la actividad laboral en la próxima década (más de 5,3 millones de personas de 55 años o más) es significativamente mayor que las nuevas incorporaciones al mercado (aproximadamente 1,8 millones de jóvenes entre 6 y 15 años).

Mesonero subraya que «en un país con un acusado déficit de relevo generacional, apostar por el talento sénior no es una opción, sino una necesidad», ya que retener a los profesionales mayores de 50 años es clave para sostener la productividad, facilitar la transferencia de conocimiento y, fundamentalmente, apoyar la sostenibilidad de las pensiones.