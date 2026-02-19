El Ministerio del Interior marroquí ha fijado el periodo de censo entre el 2 de marzo y el 30 de abril. Los jóvenes seleccionados, de ambos sexos, deberán incorporarse a filas el próximo 1 de septiembre para cumplir con una obligación que Marruecos recuperó en 2019.

A diferencia del sistema español, el Reino de Marruecos mantiene la obligatoriedad del Servicio Militar. Las autoridades han puesto en marcha el engranaje administrativo para la leva de 2026, un proceso que busca integrar a una nueva generación de ciudadanos en las estructuras de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) para fortalecer la defensa nacional y fomentar el espíritu cívico.

El Comité Central para el Censo, bajo la dirección del Tribunal de Casación, ya ha definido los criterios de selección basados en la base de datos nacional. Aunque el número exacto de reclutas se mantiene bajo estricta reserva por razones de seguridad interna, el proceso afectará a miles de jóvenes en edad militar distribuidos por todo el territorio nacional.

Calendario y fases del reclutamiento

El proceso de incorporación se divide en varias etapas administrativas y logísticas diseñadas para garantizar una transición fluida de la vida civil a la militar:

Censo y registro (2 de marzo – 30 de abril): Los jóvenes designados recibirán una notificación oficial en sus domicilios, gestionada por las prefecturas y provincias. Una vez recibida, es obligatorio completar el formulario de censo en el portal oficial www.tajnid.ma .

Selección y evaluación: Tras el cierre del censo, las comisiones médicas y de aptitud evaluarán a los candidatos.

Incorporación (1 de septiembre): Los reclutas seleccionados se presentarán en sus respectivos centros de formación para iniciar su instrucción.

Un servicio para ambos sexos

Una de las particularidades del sistema marroquí es que el llamado a filas incluye a jóvenes de ambos sexos, aunque existen exenciones legales por motivos de estudios, salud o cargas familiares que los interesados deben acreditar durante el periodo de censo.

El objetivo del servicio militar, más allá de la formación puramente bélica, incluye capacitación técnica y profesional en diversos sectores, buscando que los reclutas adquieran habilidades que faciliten su posterior inserción en el mercado laboral civil. El Ministerio del Interior ha subrayado que todas las medidas organizativas están listas para asegurar que la integración de esta nueva promoción se realice bajo los estándares legales establecidos.