La Jefatura Superior de Policía de Baleares ha abierto una investigación, liderada por el Grupo de Homicidios, tras el fallecimiento de un hombre esta madrugada en Palma. El suceso se produjo en el domicilio de la víctima después de que agentes de la Policía Nacional emplearan un arma de electrochoque para reducirlo, debido a su actitud «extremadamente agresiva» y al estado de violencia que presentaba, lo que había obligado a sus tres hijos menores a huir de la vivienda.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:15 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de los vecinos alertando de que el hombre estaba destrozando el mobiliario de su casa. Al personarse en el lugar, los agentes encontraron al individuo, descrito como un hombre de gran corpulencia, en un estado de gran alteración. Ante la negativa de seguir las indicaciones policiales y el riesgo que suponía su comportamiento violento, los efectivos decidieron utilizar la pistola eléctrica siguiendo el protocolo de reducción de personas peligrosas.

Tras recibir la descarga del dispositivo táser, el hombre entró de forma inmediata en parada cardiorrespiratoria. Los propios agentes iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de una ambulancia medicalizada. A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios de emergencia que se desplazaron al domicilio, no se pudo hacer nada por salvar su vida y el fallecimiento se certificó en el lugar antes de poder realizar cualquier traslado hospitalario.

La investigación preliminar ha revelado que los tres hijos del fallecido, todos ellos de corta edad, se encuentran a salvo tras haber sido acogidos por una vecina que presenció el inicio de los altercados. Asimismo, las fuentes conocedoras del caso han indicado que en el interior de la vivienda se han hallado indicios que apuntan a un posible consumo reciente de sustancias estupefacientes. No obstante, será el examen forense y la autopsia los que determinen si la muerte fue provocada directamente por la descarga eléctrica, por el estado de salud previo del sujeto o por una combinación de factores químicos y físicos.