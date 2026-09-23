La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de histórica su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tuvo lugar este martes en Nueva York tras la Asamblea General de la ONU. El encuentro se centró en el fortalecimiento de la relación bilateral y la cooperación en sectores estratégicos como la energía, la minería y la seguridad.

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La reunión se celebró en el hotel Lotte New York Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU. Además de Rodríguez y Trump, participaron en la reunión el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.

El encuentro se llevó a cabo a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, en contraste con otros encuentros de Trump en Nueva York, como el que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Este es el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la reunión entre Barack Obama y Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas de 2015.

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El encuentro tuvo lugar poco después de un controvertido acuerdo por el cual Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras. Este acuerdo ha generado recelos entre sectores que consideran que el interés principal del Gobierno de Trump es el petróleo, sin un impulso activo hacia una transición democrática en Venezuela.