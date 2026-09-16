La Audiencia Nacional ha dictado una medida cautelar que paraliza temporalmente los campamentos en el Muelle de Poniente, en Ceuta. Esta decisión se toma al comprobar que la orden de Transportes correspondiente no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Lee tambien: La Audiencia Nacional asume causa contra delegado del Gobierno en Ceuta

La Sala de lo Contencioso Administrativo ha exigido la entrada de dicha orden y toda la documentación que pueda obrar en el expediente. De esta forma, los recursos de acogida en la ciudad quedan en suspenso hasta que se resuelva el fondo de la medida cautelar solicitada por el Sindicato Unificado de Policía.

La situación ha generado preocupación en distintos ámbitos locales, dado que los campamentos en el Muelle de Poniente son una parte significativa de la gestión del flujo migratorio en la frontera ceutí. La paralización de estos recursos evidencia la complejidad de la normativa vigente y su aplicación en la realidad de Ceuta.

Lee tambien: Fiscalía remite denuncias contra delegado de Ceuta a la Audiencia Nacional

De momento, se espera que el tribunal evalúe la documentación necesaria para poder tomar una decisión definitiva. Mientras tanto, el futuro de los campamentos y de los recursos de acogida en Ceuta permanece en la incertidumbre.

Las autoridades y los grupos involucrados en la atención a migrantes y refugiados observan de cerca los desarrollos legales, ya que cualquier cambio podría afectar a la atención humanitaria en la región. La Audiencia Nacional continúa su labor de revisión jurídica en este asunto.

El Sindicato Unificado de Policía ha expresado su preocupación sobre la situación actual, señalando la importancia de contar con un marco legal claro y efectivo que regule el funcionamiento de estos recursos en Ceuta.