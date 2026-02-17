El Ayuntamiento incrementa un 32% la presencia de la Policía Local y amplía las vías de evacuación en el entorno de la plaza del Ayuntamiento. La alcaldesa María José Catalá anuncia controles aleatorios para atajar la pirotecnia ilegal de gran potencia.

Valencia se prepara para una de las ediciones más seguras de sus fiestas fundacionales. El dispositivo de seguridad para las Fallas contará con el despliegue de más de 6.000 agentes pertenecientes a la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. Esta cifra supone una apuesta decidida por la convivencia y la prevención en las calles de la capital, destacando especialmente el refuerzo de la Policía Local de Valencia, que aportará 3.899 efectivos, lo que representa un incremento del 32,3% respecto al año anterior.

Así se ha determinado tras la reunión de la Junta Local de Seguridad, presidida por la alcaldesa, María José Catalá, y que ha contado con la participación de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama. El objetivo es garantizar una coordinación óptima entre todas las administraciones ante el desafío que suponen las grandes aglomeraciones en puntos críticos de la ciudad.

Nuevas vías de evacuación y control de accesos

Uno de los puntos clave del plan de seguridad se centra en el control de multitudes en la plaza del Ayuntamiento durante actos masivos como la mascletà o la Cremà. El Servicio de Bomberos ha decidido ampliar la vía de emergencia de la calle de Sant Pau hasta el Instituto Lluís Vives y habilitar una nueva vía de evacuación en la calle de Sant Ferran.

Además, el Consistorio ha reforzado la vigilancia en los nudos de transporte. La alcaldesa ha solicitado un control más exhaustivo en las salidas de la Estació del Nord y la Plaza de Toros para evitar el colapso de la avenida del Marqués de Sotelo. Paralelamente, se ha ampliado el protocolo de protección del patrimonio histórico, incluyendo este año la Iglesia de Sant Nicolau y la zona rehabilitada de las Torres de Quart dentro del dispositivo especial.

Lucha contra la pirotecnia ilegal y tecnología 5G

La seguridad también se trasladará a la prevención de riesgos derivados del uso de explosivos no autorizados. El Ayuntamiento reforzará los controles aleatorios de vehículos en los accesos de la ciudad para interceptar pirotecnia ilegal de gran potencia. Este seguimiento se extenderá al ámbito digital, con un refuerzo de la vigilancia en redes sociales para detectar el uso y promoción de estos elementos peligrosos.

Por último, la alcaldesa ha confirmado la colaboración municipal en un proyecto pionero de la Generalitat: la implementación de tecnología 5G para la gestión de emergencias, que se pondrá a prueba este mismo fin de semana durante la Crida.