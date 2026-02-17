La Guardia Civil investiga la compraventa de una parcela municipal de Emvisesa adjudicada a la empresa de su mujer. El juzgado detecta un posible pago irregular de 70.000 euros a un empleado público y una plusvalía de 2,2 millones de euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha procedido este martes a la detención de Rafael Pineda, quien fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía hasta el pasado mes de septiembre de 2025. La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, investiga presuntas irregularidades en una operación urbanística relacionada con la venta de suelos públicos en el norte de la capital hispalense.

Junto a Pineda, han sido detenidas otras dos personas, entre las que figura un antiguo trabajador de la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa). La investigación pone el foco en la sociedad Higuerón Real Estate, propiedad de la esposa de Pineda, que habría adquirido una parcela de titularidad municipal para su posterior venta a un precio sensiblemente superior.

Una plusvalía de 2,2 millones bajo sospecha

El informe remitido por la Benemérita al juzgado describe una «operativa comercial sospechosa» iniciada en septiembre de 2024. Según los indicios recabados, la empresa de la mujer de Pineda gestionaba el terreno en régimen de alquiler desde el año 2016. Tras quedar desiertos dos procesos de licitación y producirse varias rebajas sobre el precio de salida, la sociedad resultó adjudicataria de la compraventa.

Poco tiempo después, Higuerón Real Estate traspasó la parcela por una cantidad que supera en 2,2 millones de euros el precio de adquisición original. El destino final del terreno era la instalación de un establecimiento de la cadena Burger King. La UCO investiga además un pago de más de 70.000 euros realizado desde la empresa de la mujer del exalto cargo hacia el empleado de Emvisesa ahora detenido.

Reacción municipal y antecedentes

El actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya anunció el pasado mes de noviembre su intención de declarar nula la compraventa inicial y ha ordenado una auditoría de las operaciones realizadas por la empresa pública de vivienda durante los últimos ocho años.

Rafael Pineda cuenta con una dilatada trayectoria en el seno del PSOE andaluz. Fue concejal en el Ayuntamiento de Sevilla entre 2004 y 2007 bajo el mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín y ocupó la gerencia de la empresa pública de limpieza, Lipasam, hasta 2011. Fuentes socialistas vinculan su figura a la de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente del Congreso.

Este arresto no es el primer contacto de la Delegación del Gobierno en Andalucía con investigaciones judiciales recientes. Antonio Fernández Menéndez, quien fuera coordinador del organismo, ya fue interrogado por la UCO en el marco del caso Koldo debido a presuntas relaciones con la trama de adjudicaciones de obras vinculada al exasesor de José Luis Ábalos. Por el momento, la Delegación del Gobierno, encabezada por Pedro Fernández, ha declinado realizar declaraciones sobre la detención de su exjefe de gabinete.