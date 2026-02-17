Vox presenta una iniciativa para impedir el uso de prendas que oculten el rostro en espacios públicos, una medida que ya aplican países como Francia, Bélgica o Austria. El PP respalda la propuesta, mientras que Junts ya ha avanzado su voto en contra.

El Congreso de los Diputados debate este martes una propuesta de ley impulsada por Vox que persigue la prohibición del burka y el niqab en todos los espacios públicos de España. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Partido Popular pero que previsiblemente no prosperará ante el rechazo de Junts, sostiene que el uso de estas prendas supone una «erradicación de la identidad personal de la mujer» y un símbolo de sometimiento.

La propuesta española se suma a una corriente europea que, en la última década, ha visto cómo numerosos países restringían el uso de velos que ocultan el rostro. Los argumentos principales de los estados para aplicar estas prohibiciones se centran en la seguridad pública, la identificación de las personas y, en casos como el francés, la defensa de la laicidad y los principios de igualdad.

El mapa de las restricciones en el continente

Europa presenta actualmente una división clara entre los países que mantienen una libertad absoluta de vestimenta y aquellos que han legislado contra el velo integral:

Francia y Bélgica: Fueron los pioneros en 2010 y 2011, respectivamente. Francia prohíbe el burka en lugares públicos y el hiyab en escuelas y administración. Bélgica contempla multas y hasta penas de prisión para quien oculte su rostro en la vía pública.+2

Fueron los pioneros en 2010 y 2011, respectivamente. Francia prohíbe el burka en lugares públicos y el hiyab en escuelas y administración. Bélgica contempla multas y hasta penas de prisión para quien oculte su rostro en la vía pública.+2 Austria y Dinamarca: Austria prohíbe el velo facial desde 2017 y recientemente ha vetado coberturas musulmanas en colegios para menores de 14 años. Dinamarca aprobó su prohibición en 2018, aunque solo para prendas que cubran el rostro.+1

Austria prohíbe el velo facial desde 2017 y recientemente ha vetado coberturas musulmanas en colegios para menores de 14 años. Dinamarca aprobó su prohibición en 2018, aunque solo para prendas que cubran el rostro.+1 Países Bajos y Suiza: En los Países Bajos la norma rige desde 2019 en centros escolares, sanitarios y transporte público. Suiza, por su parte, aprobó en referéndum en 2021 el veto al burka y niqab en cualquier espacio público.+1

En los Países Bajos la norma rige desde 2019 en centros escolares, sanitarios y transporte público. Suiza, por su parte, aprobó en en 2021 el veto al burka y niqab en cualquier espacio público.+1 Alemania e Italia: Alemania carece de una ley nacional, pero ocho de sus estados prohíben símbolos religiosos a las maestras. En Italia, una ley de 1975 impide llevar la cara tapada por motivos de seguridad, y el partido de Giorgia Meloni impulsa ahora un veto específico para universidades.+1

El aval de los tribunales europeos

El debate jurídico ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha respaldado las normativas de Francia y Bélgica. El tribunal de Estrasburgo argumenta que el rostro desempeña un papel esencial en la interacción humana y reconoce el derecho de los Estados a recurrir a la neutralidad para restringir símbolos religiosos en la administración pública.

Frente a esta tendencia, países como Suecia, Irlanda, Grecia o Reino Unido no contemplan prohibición alguna por el momento. En la península ibérica, mientras España debate hoy la propuesta, en Portugal el partido Chega ya ha logrado que el Parlamento dé los primeros pasos para legislar en una dirección similar a la del resto de potencias europeas.