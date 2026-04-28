La nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones 10’ estuvo marcada por las primeras hogueras más duras de la edición. El programa continuó con la hoguera de los chicos y, después, mostró la reacción de las chicas al ver las imágenes de sus parejas en Villa Playa.

La noche dejó varios momentos de tensión, especialmente con Atamán, que se derrumbó al ver la complicidad de Leila con David Baquero, y con Julia, que acabó pidiendo la primera hoguera de confrontación tras ver la actitud de Luis con las solteras.

Atamán se hunde al ver a Leila con David Baquero

Uno de los momentos más intensos llegó durante la hoguera de los chicos. Atamán vio imágenes de Leila cada vez más cercana a David Baquero, con conversaciones cómplices, caricias y comentarios sobre una posible relación fuera del programa.

El participante no pudo contener la emoción y empezó a venirse abajo al comprobar la conexión entre su novia y el tentador VIP. La situación empeoró cuando vio nuevas imágenes de ambos en el jacuzzi.

Atamán, completamente superado, aseguró que no quería perderla y que la experiencia le estaba desbordando. Sandra Barneda tuvo que intervenir para calmarlo y acompañarlo hasta la orilla del mar, donde el concursante rompió a llorar.

Christian se preocupa por las dudas de Mar

Christian también vivió una hoguera complicada. El participante vio a Mar disfrutando con sus compañeras y con los solteros, pero lo que más le afectó fue escucharla hablar de sus dudas sobre la relación.

Aunque Christian intentó mantener la calma, reconoció que las imágenes le habían dejado preocupado. Aun así, se mostró convencido de que Mar sigue enamorada de él y que, si la relación se rompe, será más por errores propios que por una posible conexión de ella con otra persona.

Luis no recibe imágenes de Julia

La hoguera de los chicos dejó también una ausencia significativa: Luis no vio imágenes de Julia. El participante interpretó ese silencio como una señal de que algo no iba bien y reconoció que le condicionaba no saber cómo estaba viviendo su novia la experiencia.

Luis admitió que necesitaba verla disfrutar para sentirse más tranquilo, pero terminó la hoguera con mal sabor de boca al no recibir ninguna pista sobre ella.

Julia pide una hoguera de confrontación con Luis

La primera hoguera de las chicas elevó todavía más la tensión. Julia fue una de las grandes protagonistas al ver a Luis bailando con las solteras, participando en juegos y mostrándose especialmente cercano a Nieves.

Lo que más le dolió fue escuchar a su novio decir que Nieves era su prototipo y que agradecía que estuviera entre las tentadoras. Julia, visiblemente afectada, empezó a llorar y aseguró que no había ido al programa para vivir algo así.

La participante terminó pidiendo una hoguera de confrontación con Luis, convencida de que ya no tenía sentido seguir en la experiencia viendo esas imágenes.

Leila, molesta con la actitud de Atamán

Leila también se enfrentó a imágenes difíciles. Tras once años de relación, vio a Atamán bailando y acercándose a varias solteras de una forma que no esperaba.

La participante lamentó estar sintiéndose mal por su propia conexión con David mientras veía que su novio tampoco parecía poner límites. La reacción de Leila dejó claro que la relación atraviesa uno de sus momentos más delicados dentro del reality.

Yuli reconoce a una soltera del pasado de Lucas

Otra de las hogueras más tensas fue la de Yuli, que identificó a una de las solteras como una antigua relación de Lucas. La participante se mostró desconcertada al descubrir que su pareja ya conocía a algunas de las tentadoras.

Su malestar aumentó al ver determinados juegos y actitudes de Lucas, especialmente porque, según explicó, él le había prohibido hacer cosas parecidas antes de entrar en el programa.

Mar y Ainhoa acaban tocadas tras sus imágenes

Mar comenzó su hoguera relativamente tranquila, pero su percepción cambió al ver a Christian participando en juegos y teniendo confidencias con las solteras. La concursante lamentó que su novio repitiera actitudes que sabía que podían hacerle daño.

Ainhoa, por su parte, terminó completamente desbordada al ver a Álex cómodo con varias tentadoras. La participante sintió que a su pareja “le gustan todas” y acabó corriendo hacia la orilla, temblando y llorando, antes de ser consolada por Sandra Barneda.

Una noche clave en ‘La isla de las tentaciones 10’

La entrega dejó claro que las hogueras han empezado a cambiar el rumbo de la edición. Las imágenes vistas por chicos y chicas no solo provocaron celos y dudas, sino que también evidenciaron la fragilidad de varias relaciones.

El gran giro llegó con Julia, que se convirtió en la primera novia en pedir una hoguera de confrontación. Su decisión puede marcar un antes y un después en la experiencia de Luis y abrir una nueva etapa en ‘La isla de las tentaciones 10’, donde las emociones ya están al límite.