RTVE emitirá en abierto una selección de partidos del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. La televisión pública ofrecerá encuentros destacados de la fase de grupos, incluidos los partidos de la Selección Española, además del partido inaugural y otras citas relevantes del torneo.

El Mundial 2026 será el más amplio de la historia, con 48 selecciones, 16 sedes y un total de 104 partidos. En España, DAZN emitirá el torneo completo, mientras que RTVE será la ventana en abierto para seguir algunos de los encuentros más atractivos sin necesidad de suscripción de pago.

Calendario de partidos del Mundial 2026 en RTVE

Estos son los 17 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que RTVE ofrecerá en abierto en España, según el calendario publicado con horarios en hora peninsular:

Fecha Hora Partido 11 de junio 21:00 México – Sudáfrica 12 de junio 21:00 Canadá – Bosnia 14 de junio 00:00 Brasil – Marruecos 14 de junio 19:00 Alemania – Curazao 15 de junio 18:00 España – Cabo Verde 16 de junio 21:00 Francia – Senegal 17 de junio 22:00 Inglaterra – Croacia 18 de junio 21:00 Suiza – Bosnia 19 de junio 21:00 Estados Unidos – Australia 20 de junio 19:00 Países Bajos – Suecia 21 de junio 18:00 España – Arabia Saudí 22 de junio 19:00 Argentina – Austria 23 de junio 22:00 Inglaterra – Ghana 25 de junio 00:00 Escocia – Brasil 25 de junio 22:00 Ecuador – Alemania 27 de junio 02:00 Uruguay – España 28 de junio 01:30 Colombia – Portugal

Los partidos de España en el Mundial 2026

La Selección Española jugará en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Su debut será el 15 de junio a las 18:00 horas ante Cabo Verde en Atlanta. Después se medirá a Arabia Saudí el 21 de junio, también a las 18:00 horas, y cerrará la fase de grupos contra Uruguay el 27 de junio a las 02:00 horas en Guadalajara, México.

Los tres encuentros de España forman parte de la programación en abierto de RTVE para la fase de grupos, por lo que podrán seguirse gratis por televisión y también previsiblemente a través de RTVE Play.

Dónde ver el Mundial 2026 completo en España

Quienes quieran ver todos los partidos del Mundial 2026 tendrán que acudir a DAZN. La plataforma emitirá los 104 encuentros del torneo en directo y a la carta. Según la información comunicada por la propia plataforma, los usuarios podrán añadir el Mundial a su suscripción mediante un pago único de 19,99 euros, siempre que cuenten con un plan activo.

Además, algunos abonados con planes concretos, como Premium o determinadas modalidades anuales, tendrán el Mundial incluido sin coste adicional, según las condiciones anunciadas por DAZN.

RTVE, la opción en abierto para seguir a España

La cobertura de RTVE permitirá seguir gratis algunos de los partidos más esperados de la primera fase, con especial protagonismo para España y otras selecciones como Brasil, Alemania, Argentina, Inglaterra o Francia. La emisión en abierto refuerza el papel de la televisión pública en los grandes eventos deportivos y garantiza que los encuentros de la Selección puedan verse sin suscripción de pago.

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica y concluirá el 19 de julio con la final en el área de Nueva York/Nueva Jersey, en una edición que marcará un cambio histórico por el aumento de selecciones, sedes y partidos.