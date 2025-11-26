El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha causado revuelo en las redes sociales tras publicar un vídeo con una canción de Rosalía, «La Perla», como fondo musical. La letra, que habla de «decepción local» y «terrorista emocional», ha desatado la sorpresa y el desconcierto, especialmente entre la oposición.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha provocado una ola de reacciones en las redes sociales tras publicar un vídeo en el que se muestra su entrada al Palau de la Generalitat, acompañada por la canción «La Perla» de Rosalía. La elección de este tema, que habla de temas como «decepción local» y «terrorista emocional», ha sorprendido a muchos, especialmente porque su letra incluye frases como «Es una perla, nadie se fía» y «es una perla, una de mucho cuidao».

Este vídeo fue publicado en sus redes sociales, pero fue rápidamente borrado. Sin embargo, antes de que fuera eliminado, el portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, no tardó en reaccionar, calificando la situación como un «monumento a la deshonestidad». La canción, con su tono claramente desafiante, ha generado todo tipo de comentarios, con muchos usuarios y miembros de la oposición sorprendidos por la elección.

Este episodio tiene lugar en un contexto delicado para Mazón, quien está en funciones tras anunciar su dimisión el pasado 3 de noviembre. Su sustituto, Juanfran Pérez Llorca, se perfila como el próximo presidente de la Generalitat. Con su último pleno del Consell previsto para hoy, la elección de la canción de Rosalía ha sumado un toque polémico a su despedida.

El hecho ha dejado una fuerte impresión en las redes, donde se han multiplicado los comentarios y reacciones a la que muchos consideran una elección musical equivocada para un momento tan crucial.