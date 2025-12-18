La Ciudad Autónoma de Ceuta mantiene hoy activo el servicio de farmacias de guardia para garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía fuera del horario comercial habitual.

Durante la jornada de hoy, las farmacias designadas para cubrir los distintos turnos y zonas de la ciudad son las siguientes:

Zona Centro: Farmacia De la Pinta , encargada del servicio de guardia diurno en el centro de la ciudad.

Farmacia , encargada del servicio de guardia diurno en el centro de la ciudad. Campo Exterior: Farmacia Puya C.B. , que atiende las necesidades farmacéuticas de esta zona durante el día.

Farmacia , que atiende las necesidades farmacéuticas de esta zona durante el día. Turno de Noche: Farmacia Puya C.B., responsable también del servicio nocturno para urgencias y atención fuera del horario habitual.

Estas farmacias permanecen operativas para la dispensación de medicamentos, productos sanitarios y para ofrecer asesoramiento básico en caso de necesidad, asegurando así la continuidad del servicio farmacéutico las 24 horas.

Desde las autoridades sanitarias se recuerda a la población la importancia de acudir a la farmacia de guardia correspondiente según la franja horaria y la zona, especialmente en casos urgentes.