El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha denunciado el «abandono» por parte del Ejecutivo local hacia la barriada de San José-Hadú, haciendo énfasis en el retraso del asfaltado de las calles dentro del proyecto de rehabilitación integral.

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Según MDyC, las actuaciones de asfaltado no comenzarán hasta el 17 de octubre, a pesar de que el Gobierno había anunciado que las obras estarían finalizadas antes de que concluyera septiembre. Esta situación genera un clima de frustración entre los vecinos y comerciantes de la zona.

Desde la formación localista se exige al Ejecutivo local que cumpla con los plazos establecidos para la rehabilitación integral y que inicie de inmediato el asfaltado del primer tramo. Aseguran que no es justo que, a estas alturas del año, aún no se hayan acometido las tareas previstas.

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Los responsables del MDyC han manifestado que tanto los residentes como los comerciantes de la barriada comparten una profunda sensación de abandono, ya que llevan soportando este tipo de agravios por un periodo excesivo, que ya dura más de año y medio.

Además, el partido ha solicitado a la sociedad municipal Procesa que no dilate más la convocatoria de ayudas a los comercios, que están esperando desde junio para la apertura de una nueva línea de apoyo económico.

Por último, MDyC ha hecho un llamamiento al Gobierno para que se comprometa con las barriadas de la periferia, las cuales han sido gravemente impactadas por la situación migratoria actual, y para que cumpla con los compromisos asumidos en la presente legislatura.