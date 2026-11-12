La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su deseo de que la huelga general sea «eterna» para el Partido Socialista a partir del 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales. Estas declaraciones fueron realizadas durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta al Grupo Socialista, un día después del paro convocado por CCOO, UGT y otras organizaciones para reclamar vivienda asequible y mejores salarios.

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Ayuso ha vinculado directamente la movilización con el adelanto electoral, sugiriendo que el presidente del Gobierno convocó elecciones y que, en dos días, ya había una huelga general para ayudar a mejorar las encuestas del líder socialista. Además, ha criticado que se intentara imponer el «terror» para obligar a la gente a secundar el paro.

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Acusaciones contra el PSOE y los sindicatos

En su intervención, Ayuso ha señalado a los socialistas como responsables de la protesta, afirmando que «el PSOE mueve estas huelgas» y controla diversos aspectos de la vida pública, como la policía y la televisión pública. También ha reprochado a la bancada socialista su falta de empatía, aludiendo a la situación de los trenes y al funeral de Estado en Toledo, al que, según ella, Pedro Sánchez no asistió.

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La presidenta ha insistido en el concepto de «mafia sindical», justificando sus críticas en que los sindicatos han recibido 600 millones más desde la llegada de Sánchez al Gobierno. Ha acusado a CCOO y UGT de colocar amigos y parientes en empresas públicas y privadas, mientras que su Ejecutivo ha logrado importantes acuerdos con las centrales y ha realizado una inversión histórica en las universidades públicas madrileñas.

Críticas a la financiación sindical

Durante su réplica a Más Madrid, Ayuso ha calificado la huelga de «mafiosa» y ha cifrado en 320.000 los liberados sindicales que, según ella, cobran del erario público para hacer campaña a la izquierda. También ha asegurado que CCOO dispone de 52 edificios públicos financiados por los españoles. En respuesta a la portavoz Manuela Bergerot, Ayuso ha afirmado que «a partir del 29, a la calle todos».

A preguntas de Vox sobre la situación económica de las familias, Ayuso ha cargado contra el «terror sindical» y ha acusado a la izquierda de convertir España en un país de «mileuristas agraviados». Ha mencionado el ataque a la sede de Alquiler Seguro y ha asegurado que el país está entre los cinco con mayor pobreza severa.

Respecto a la financiación a los sindicatos, Ayuso ha defendido que la Comunidad de Madrid les destina lo mínimo imprescindible y legal para prevención de riesgos laborales y formación, en respuesta a la petición de Vox de cortar el financiamiento a las centrales.

La huelga general del 11 de noviembre, la primera respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde 2012, fue registrada ante el Ministerio de Trabajo el 19 de octubre bajo el lema «Salarios, vivienda y precios» y se celebró dos días antes del inicio de la campaña electoral.