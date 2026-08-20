Jueves, 20 de agosto de 2026: la parrilla combina informativos clave (Telediario 2), entretenimiento masivo (El Hormiguero, Pasapalabra) y una madrugada de ficción continua (Asesinas).

Si no quieres perder tiempo haciendo zapping, decide por franjas: para 20:00–22:00 elige una cadena y mantente —es la forma más sencilla de construir una noche coherente—; después podrás pasar a una serie o a un especial según te apetezca.

Resumen rápido por enfoques: La 1 para actualización y formatos de cierre; La 2 para cultura y miniserie; Antena 3 y Telecinco para entretenimiento de masa; laSexta para debate y maratón de ficción; Cuatro para un ritmo más ligero entre actualidad y viajes.

La 1

20:25 Aquí la tierra abre con mirada cercana al territorio; 20:55 Telediario 2 funciona como ancla informativa y 21:40 Teledeporte 2 aporta el bloque deportivo. El gancho nocturno son las reposiciones de 21:45 Viaje al centro de la tele y 22:25 Viaje al centro de la tele, que rematan con 22:55 Último programa del factual presentado por Inés Hernand.

Imprescindibles:

21:40 Teledeporte 2 (si te interesa el deporte y quieres un bloque con energía).

(si te interesa el deporte y quieres un bloque con energía). 21:45 y 22:25 Viaje al centro de la tele (dos entregas que funcionan como plan largo).

(dos entregas que funcionan como plan largo). 22:55 Último programa del factual presentado por Inés Hernand (cierre con gancho emocional y de formato).

Consejo práctico: si empiezas tarde, conéctate desde Telediario 2; te sitúa y facilita la decisión entre deporte, especial o cierre.

La 2

20:40 Trivial Pursuit arranca con juego sencillo; 21:30 Cifras y letras y 22:00 Cifras y letras mantienen el tono de entretenimiento intelectual. El bloque central lo ocupa la Miniserie sobre Lorca dirigida por Juan Antonio Bardem: 22:30 Miniserie sobre Lorca dirigida por Juan Antonio Bardem (también marcada en parrilla como 22:30 Lorca), seguida por 23:30 Lorca y, para prolongar la noche, 01:15 Rutas bizarras.

Imprescindibles:

21:30 y 22:00 Cifras y letras (entretenimiento con ritmo tranquilo y reto constante).

(entretenimiento con ritmo tranquilo y reto constante). 22:30 Miniserie sobre Lorca dirigida por Juan Antonio Bardem (bloque cultural central de la cadena).

(bloque cultural central de la cadena). 23:30 Lorca (continuidad para no perder el tramo decisivo).

(continuidad para no perder el tramo decisivo). 01:15 Rutas bizarras (remate para noctámbulos curiosos).

Si prefieres acabar la noche con algo que deje poso, apuesta por La 2: empiezas con juego y terminas en la miniserie.

Antena 3

20:00 Pasapalabra es el inicio fácil: incorporarte tarde no te deja fuera del juego. 21:00 Antena 3 Noticias 2 aporta contexto antes de 21:30 Deportes 2. A las 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero llega la cercanía cotidiana y a las 21:45 El Hormiguero el gran evento de entretenimiento. Cierra la cadena con 23:00 ¡Salta! y 00:45 ¡Salta!.

Imprescindibles:

20:00 Pasapalabra (perfecto para empezar sin complicarte).

(perfecto para empezar sin complicarte). 21:45 El Hormiguero (el plan protagonista de entretenimiento).

(el plan protagonista de entretenimiento). 23:00 ¡Salta! y 00:45 ¡Salta! (dos ventanas para engancharte si te vas a la madrugada).

Regla práctica: si te interesa comentar lo que pase, entra desde Tu tiempo y sigue en El Hormiguero, ahí suele generarse contenido para el día siguiente.

Cuatro

20:45 El Desmarque Cuatro arranca la franja de actualidad; 21:00 El tiempo y 21:15 First Dates introducen el tono emocional y ligero. El cierre es 21:40 Viajeros Cuatro, mezcla de historias y destinos.

Imprescindibles:

21:15 First Dates (entretenimiento con gancho humano).

(entretenimiento con gancho humano). 21:40 Viajeros Cuatro (cierre con cambio de escenario).

Plan si buscas algo cómodo: actualidad breve y luego historias personales y viajes sin exigir demasiado.

Telecinco

20:00 ¡Allá tú! abre con participación; 21:00 Informativos Telecinco 21:00 sirve de ancla antes de 21:30 El demarque Telecinco y 21:40 El tiempo. 21:45 First Dates lleva la conversación y, como cierre de madrugada, 23:00 Sandra Bullock y Ben Affleck protagonizan «Las fuerzas de la naturaleza».

Imprescindibles:

21:45 First Dates (si te apetece el formato de historias y química).

(si te apetece el formato de historias y química). 23:00 «Las fuerzas de la naturaleza» (remate con película de reclamo).

(remate con película de reclamo). 21:00 Informativos Telecinco 21:00 (ancla informativa antes de cambiar de ritmo).

Consejo rápido: si llegas con poco tiempo, conéctate en Informativos Telecinco 21:00 y decide después si te quedas en First Dates o pasas a la película.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00 y su repetición a las 21:00 laSexta Noticias 20:00 marcan la continuidad informativa; 21:20 laSexta Meteo y 21:25 laSexta Deportes completan el servicio. 21:30 El Intermedio Summer Time aporta análisis con tono satírico y crítico.

La cadena reserva la noche para Asesinas, que se emite en varios tramos: 23:00 Asesinas, 23:52 Asesinas, 00:45 Asesinas, 01:38 Asesinas. Ideal para quien busca maratón de ficción sin cambiar de canal.

Imprescindibles:

21:30 El Intermedio Summer Time (para rematar con lectura del contexto del día).

(para rematar con lectura del contexto del día). 23:00 Asesinas (enganche inicial a la ficción nocturna).

(enganche inicial a la ficción nocturna). 23:52 / 00:45 / 01:38 Asesinas (si quieres sostener tensión sin cambiar de cadena).

Si tu plan es seguir una historia larga, laSexta ofrece continuidad y tensiones sostenidas en múltiples pases.

Cierre práctico: elige según energía: contexto y actualización —La 1 o laSexta—; charla y entretenimiento masivo —Antena 3 o Telecinco—; cultura pausada —La 2—; plan humano y ligero —Cuatro.