Mediaset España ha decidido eliminar este martes de Mediaset Infinity la docuserie de Rocío Carrasco, así como todas las piezas relacionadas en su web, tras la condena a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid.

Según ha podido confirmar BLUPER, la medida se produce después de que la sección número 29 de la Audiencia Provincial de Madrid condenara a ambos productores a dos años de prisión, dos años de inhabilitación y al pago de 200.000 euros a Rocío Flores como autores de un delito de revelación de secretos. La sentencia, fechada el 17 de octubre, se refiere a la emisión de un episodio en el que se mostraba un momento de la infancia de Rocío Flores con su madre, Rocío Carrasco.

La condena establece además que Mediaset España y Radical Change Contents son responsables civiles subsidiarios, lo que implicaría que el grupo debería asumir la indemnización si los productores no cumplen con la obligación.

‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, compuesta por 11 entregas y entrevistas en plató, fue uno de los programas más vistos de 2021, alcanzando un 22,1% de share y 2.727.000 espectadores de media. La serie generó un gran impacto mediático al relatar los presuntos malos tratos sufridos por Rocío Carrasco, caso que fue archivado definitivamente en 2023.

Por su parte, los productores condenados anunciaron su sorpresa y expresaron su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “La sentencia no es firme y será recurrida”, comunicó La Osa, empresa dirigida por Madrid y Cornejo.

La retirada del documental generó revuelo en redes sociales y comentarios de figuras como Antonio David Flores. Horas después, la docuserie reapareció brevemente en Mediaset Infinity debido a un fallo técnico.

Asimismo, Mediaset eliminó también En el nombre de Rocío, documental producido por La Fábrica de la Tele que profundizaba en la vida de la hija de Rocío Jurado. Sin embargo, continúa disponible Montealto: regreso a la casa, en el que Rocío Carrasco reconstruía la casa de Rocío Jurado durante sus últimos 20 años.

Con esta decisión, Telecinco vuelve a distanciarse de la docuserie tras el fallo judicial que dio la razón a Rocío Flores, recordando que el pasado viernes sus informativos informaron sobre la condena a los productores.