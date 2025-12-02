La Policía Nacional está registrando desde primera hora de este martes las instalaciones de la empresa de hidrocarburos Biomar Oil S.L., en Madrid, en el marco de una investigación por un presunto fraude de 280 millones de euros. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido a seis personas vinculadas a la mercantil.

La compañía mantiene una deuda con Hacienda de 119,1 millones de euros, pese a que en 2024 presentó un procedimiento penal contra responsables del Ministerio de Transición Ecológica por haber sido inhabilitada como operador de hidrocarburos.

El registro está supervisado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, y forma parte de una investigación que comenzó este año y se mantiene bajo secreto. Según fuentes cercanas, se indaga en un posible fraude de IVA en la compraventa de hidrocarburos y en un supuesto blanqueo de capitales a través de coches de lujo y relojes.

Entre los delitos bajo investigación figuran organización criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. Entre los detenidos se encuentran el director financiero y el contable de la empresa, aunque solo tres pasarán a disposición judicial este miércoles. Además, el magistrado ha ordenado ocho registros adicionales, de los que aún no se han ofrecido detalles.

Transición Ecológica había inhabilitado a Biomar Oil en 2024 por supuestas irregularidades en la mezcla de combustibles, al no cumplir la obligación legal de añadir biocarburantes al fuel. La empresa, que sostiene haber actuado conforme a la normativa, interpuso una querella por prevaricación contra el subdirector general de Hidrocarburos, José Luis Cabo. La causa fue archivada, aunque sigue pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Actualmente, Biomar Oil se encuentra intervenida judicialmente por el Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona debido a su concurso de acreedores. Este caso se suma a otros fraudes recientes en el sector, como la operación que el año pasado condujo a la detención del empresario Víctor de Aldama, acusado de un desfalco de más de 182 millones de euros al fisco.