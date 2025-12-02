Familiares, amigos y profesores de Sharit, de 16 años, y Rosmed, de 15, las jóvenes que se suicidaron el pasado sábado en un parque de Jaén, expresan su incredulidad ante la hipótesis de la Policía Nacional, que apunta a que una de ellas habría convencido a la otra para acabar con su vida de forma conjunta.

“Algo no cuadra”, repetían este martes los compañeros y docentes del IES Juan del Bosco, donde Sharit estudiaba un módulo de Estética y Belleza. Una profesora recuerda que la joven “era muy alegre” y que incluso el viernes había pasado tiempo peinando a varias personas junto a sus compañeras. Rosmed, su amiga más cercana, había comenzado el mismo módulo en septiembre, pero lo abandonó poco después y contaba con antecedentes de depresión y protocolos abiertos por autolesiones en otros centros.

El padre de Sharit, Alexander, insistió en los últimos días en que “hubo terceras personas” implicadas y que “hay cosas que no cuadran”, planteando así dudas sobre la versión oficial. Esta percepción es compartida por amigos y profesores, quienes guardaron un minuto de silencio a las puertas del instituto en memoria de las jóvenes.

La investigación de la Policía Nacional se centra en la hipótesis del suicidio, basándose en que los cuerpos no presentaban signos de violencia y la autopsia confirmó esta conclusión. Los investigadores descartan el acoso escolar como motivo principal y consideran que la principal teoría es que una de las jóvenes persuadiera a la otra de suicidarse.

Sin embargo, familiares y amistades plantean varias preguntas: ¿Por qué Rosmed envió un mensaje de despedida a Sharit si ya estaban juntas? ¿Por qué los mensajes de despedida están tan cuidadosamente redactados, con tildes y puntuación perfecta, cuando “ellos no escriben así”? La familia de Sharit también destacó que la joven había salido de casa ese día tras realizar sus tareas y con una actitud completamente normal.

Otra de las dudas que surge es sobre el lugar donde fueron encontradas. Según Alexander, “el árbol era muy alto para que ellas subieran solas”, lo que aumenta el misterio que rodea el caso. Las jóvenes fueron halladas ahorcadas, tomadas de la mano, en el céntrico Parque de la Concordia de Jaén, un hallazgo que sigue generando dolor y desconcierto en toda la comunidad.