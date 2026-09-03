El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) han emitido un comunicado conjunto en el que condenan enérgicamente los graves incidentes ocurridos el 2 de septiembre en Ceuta. Los hechos tuvieron lugar en la intersección de la calle Miguel de Lara y Huerta Téllez, donde una patrulla militar intervino tras detectar a un individuo que acababa de asaltar una propiedad privada.

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Lo que comenzó como una actuación habitual se convirtió en un episodio de extrema violencia. Durante la persecución, el sospechoso lanzó piedras de gran tamaño a los efectivos militares y ofreció una resistencia notable, utilizando golpes y patadas en el momento de ser interceptado.

Gracias a la valentía y profesionalidad de los militares, así como a la colaboración con la Policía Nacional, el agresor pudo ser finalmente reducido, detenido y puesto a disposición judicial.

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Ante estos acontecimientos, el SUP y AUME han solicitado reconocimiento y respaldo institucional para las Fuerzas Armadas que operan en la ciudad. Ambos organismos han expresado su total apoyo a los militares y policías nacionales involucrados, destacando que su calma evitó consecuencias más graves en esta situación hostil.

Los representantes del SUP y AUME han señalado la creciente violencia en las calles de Ceuta, advirtiendo que ya no se puede mirar hacia otro lado. Han manifestado su preocupación por la erosión del principio de autoridad y cómo aquellos encargados de proteger a la ciudadanía se convierten en víctimas durante el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, han reclamado una mejora en los recursos y protección para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la declaración de la labor militar como una profesión de riesgo, solicitando que se equiparen sus derechos y protección a la importancia de su labor en la sociedad.