Los asaltantes, procedentes de Madrid, se disfrazaron de obreros y mantuvieron el control de la sucursal durante 25 minutos. Ya han ingresado en prisión tras una operación de la UDEV en varias localidades.

La Policía Nacional ha puesto fin a la carrera delictiva de dos veteranos atracadores de bancos, considerados «históricos» por los investigadores debido a su profesionalidad y sangre fría. Los dos hombres han sido arrestados como presuntos autores de un audaz asalto cometido el pasado 16 de enero en una entidad bancaria de Cáceres, donde lograron un botín de más de 154.000 euros.

Un asalto de «manual»: disfraces y violencia

El atraco fue ejecutado con una precisión técnica impropia de delincuentes comunes. Los asaltantes viajaron desde Madrid a Cáceres tres días antes del golpe en una furgoneta, ocultando su identidad bajo disfraces de obreros de la construcción.

Una vez en la sucursal, los delincuentes actuaron con gran agresividad:

Uso de armas: Amenazaron a los empleados con pistolas y llegaron a golpear en la cabeza a uno de los trabajadores con la empuñadura de un arma para acelerar la apertura de los sistemas.

Amenazaron a los empleados con pistolas y llegaron a a uno de los trabajadores con la empuñadura de un arma para acelerar la apertura de los sistemas. Conocimientos técnicos: Los investigadores destacan que los atracadores conocían a la perfección los tiempos de retardo y los mecanismos de seguridad de las cajas fuertes y cajeros automáticos. Esto les permitió permanecer dentro de la oficina durante 25 minutos sin ser detectados.

Los investigadores destacan que los atracadores conocían a la perfección los y los mecanismos de seguridad de las cajas fuertes y cajeros automáticos. Esto les permitió permanecer dentro de la oficina durante sin ser detectados. Huida y confinamiento: Antes de marcharse con el dinero en una mochila y un maletín, ataron a los trabajadores con bridas en el cuarto de baño y les ordenaron no salir en 20 minutos bajo amenaza.

El primer golpe fuera de Madrid

Lo que más sorprendió a los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) es que se trataba de la primera vez que esta pareja actuaba fuera de la Comunidad de Madrid. Uno de los detenidos asumía el rol de líder, dirigiendo cada movimiento del asalto y gestionando el tiempo de forma milimétrica.

Operativo y registros

Tras semanas de investigación, la Policía activó la semana pasada un dispositivo simultáneo con entradas y registros en cuatro puntos: Fuenlabrada, Arroyomolinos, Madrid y Camarenilla (Toledo). En estos domicilios se intervino material directamente relacionado con el atraco de Cáceres y un vehículo utilizado por la organización.

Ambos detenidos, que cuentan con un amplísimo historial delictivo, han sido puestos a disposición judicial y el magistrado ya ha decretado su ingreso inmediato en prisión.