Hablar de alimentación es hablar de gustos, tradiciones y, a menudo, de ideas que se repiten con fuerza aunque no siempre estén respaldadas. En redes, conversaciones familiares o consejos “de confianza” aparecen mitos que pueden llevar a restricciones innecesarias o a renunciar a alimentos que sí encajan en una dieta equilibrada.

La buena noticia es que la ciencia de la nutrición no busca “dietas mágicas”, sino entender patrones: qué alimentos ayudan, en qué cantidades, cómo se combinan y qué hábitos sostienen la salud a largo plazo. A continuación, desmontamos algunos de los mitos más habituales con explicaciones claras.

“Los carbohidratos engordan siempre”

Este mito suele venir de confundir carbohidratos con carbohidratos refinados. No es lo mismo comer pan y pasta integrales, legumbres y frutas que optar de forma frecuente por productos ultraelaborados con azúcares añadidos y harinas refinadas.

Lo que determina el efecto en el peso y la salud no es una etiqueta única, sino el conjunto de la dieta y el equilibrio energético. Además, los carbohidratos complejos suelen aportar fibra, favoreciendo la saciedad y la salud intestinal.

“Hay alimentos ‘detox’ que limpian el cuerpo”

El cuerpo humano ya tiene sistemas eficaces para eliminar desechos y regularse: hígado, riñones, intestino, piel y mecanismos hormonales. Una dieta “detox” basada en bebidas o restricciones estrictas puede hacer que por unos días bajes en peso por cambios en hidratación, pero no “desintoxica” como si fuera un reset fisiológico.

Una alimentación saludable, con suficiente agua y nutrientes, es una forma de apoyar esas funciones naturales. Si se quieren introducir cambios, mejor que sean sostenibles y no extremos.

“Las grasas son malas y deben eliminarse”

Las grasas no son todas iguales. Existen grasas con efectos diferentes según su tipo y el contexto de la dieta. Además, el organismo necesita grasas para funciones esenciales, como la absorción de ciertas vitaminas y el mantenimiento de estructuras celulares.

La recomendación general no suele ser “cero grasas”, sino priorizar fuentes de calidad (por ejemplo, frutos secos, semillas, aceite de oliva y pescados) y moderar el consumo frecuente de alimentos con exceso de grasas saturadas y trans, típicos de algunos ultraprocesados.

En resumen: la clave es el patrón, la cantidad y el tipo.

“Comer de noche engorda”

Comer tarde no es el problema en sí; el problema suele ser el total de calorías y la composición de la cena. Si la cena es equilibrada y se ajusta al resto del día, no hay una regla universal que convierta cualquier ingesta nocturna en grasa “automática”.

Lo que sí puede influir es la calidad del sueño y la digestión: cenas muy copiosas, ricas en grasas o azúcares pueden resultar más pesadas para algunas personas. La ciencia apunta más a hábitos que a un reloj mágico.

“Los ‘sin azúcar’ adelgazan siempre”

Los productos “sin azúcar” pueden contener otros ingredientes que aportan calorías (por ejemplo, harinas, grasas o alcoholes de azúcar) y pueden seguir siendo ultraprocesados. Además, el hecho de evitar azúcar no garantiza que el producto tenga un perfil nutricional favorable.

Para tomar decisiones, conviene mirar la lista de ingredientes y la composición, y no solo el titular del etiquetado.

“La dieta perfecta para todos es la misma”

Este es uno de los mitos más extendidos. Las necesidades varían según la edad, el nivel de actividad, el estado de salud, las preferencias y la cultura alimentaria. La ciencia no defiende una única “dieta universal”, sino principios: variedad, equilibrio, suficiente fibra, proteínas adecuadas y limitación de ultraprocesados.

Lo que funciona suele ser lo que puede mantenerse con el tiempo, porque la alimentación es un hábito diario, no un proyecto temporal.

¿Qué sí respalda la evidencia?

Priorizar alimentos mínimamente procesados y de origen vegetal y animal saludable en proporciones razonables.

y de origen vegetal y animal saludable en proporciones razonables. Incluir fibra (legumbres, verduras, fruta, cereales integrales) para mejorar saciedad y salud digestiva.

(legumbres, verduras, fruta, cereales integrales) para mejorar saciedad y salud digestiva. Equilibrar proteínas y distribuirlas en el día según necesidades individuales.

y distribuirlas en el día según necesidades individuales. Revisar el patrón de ultraprocesados : no hace falta demonizar todo, pero sí moderar frecuencia y porciones.

: no hace falta demonizar todo, pero sí moderar frecuencia y porciones. Atender al contexto: actividad física, sueño, estrés y horarios influyen en cómo se gestionan el hambre y el apetito.

Una idea final: menos mitos, más decisiones informadas

Desmontar mitos no es ponerse rígido, sino ganar criterio. Si una afirmación suena demasiado absoluta—“todo”, “nunca”, “siempre”— conviene preguntarse: ¿depende de la cantidad?, ¿del tipo de alimento?, ¿del conjunto de la dieta? La ciencia suele ser menos espectacular y más útil: orienta hacia patrones realistas y saludables.

Con pequeños ajustes—mejor calidad, más variedad y hábitos sostenibles—es más fácil lograr una alimentación que se mantenga y que aporte bienestar.