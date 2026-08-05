El avance del capítulo de hoy, miércoles, 5 de agosto de 2026, de La Promesa en La 1 / TVE gira en torno a la propuesta de Alonso: que Máximo reconozca públicamente a Ángela.

La trama articula dos líneas contrapuestas: por un lado, el reconocimiento público que modifica la posición social de Ángela; por otro, una exigencia familiar que obliga a tomar partido. Además, RTVE Play suele ofrecer los capítulos en streaming, lo que facilita seguirlo desde dispositivos fuera del horario lineal.

En el avance se ve a Alonso planteando a Máximo la opción de hacer oficial el vínculo con Ángela. En un palacio de comienzos del siglo XX, un gesto así altera alianzas y reputaciones; la conversación entre ambos puede derivar en un enfrentamiento directo o en una postura pública que cambie la dinámica del episodio.

Tomasa exige a su hermana Petra que, a partir de ahora, la defienda. La orden no solo pide apoyo: pretende redefinir el papel de Petra dentro de la familia y marcar los límites de la lealtad en un entorno donde las apariencias pesan.

Qué pasará hoy en La Promesa

Hoy se cruzan dos frentes: la posibilidad de que Ángela gane reconocimiento formal y la imposición de una nueva actitud por parte de Petra a instancias de Tomasa. Esos dos movimientos prometen tensar las relaciones y revelar resistencias que hasta ahora permanecían ocultas.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE a las 17:25 (horario habitual). Hoy, miércoles 5 de agosto de 2026, puedes seguir el capítulo en la cadena o a través de la plataforma de RTVE.