El miércoles 5 de agosto de 2026, a las 16:30 en La 1 / TVE, Rosalía tiende una trampa que termina por atrapar a las parteras, mientras Enriqueta da una lección que pone a Nicolás contra las cuerdas.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Según el avance difundido por RTVE, Rosalía pone en marcha una maniobra calculada que no se queda en una amenaza verbal: hay un engaño con consecuencias prácticas que afecta a quienes más confían en ella. El plan funciona en el momento decisivo y deja a las parteras en una posición comprometida, obligando al pueblo a tomar decisiones urgentes para contener el daño.

Enriqueta actúa como contrapunto: interviene directamente con Nicolás y lo corrige. El avance no transcribe las palabras concretas, pero marca el episodio como un choque moral y generacional que puede alterar la relación entre ambos.

El tono del capítulo combina tensión y consecuencias: la trampa de Rosalía y la respuesta de Enriqueta disparan conflictos que los personajes deberán gestionar en lo inmediato.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

“Valle Salvaje” se emite en La 1 / TVE en su horario habitual: 16:30, el miércoles 5 de agosto de 2026.

En Ceuta, La 1 se recibe por TDT y el capítulo estará disponible en RTVE Play para ver bajo demanda. Hoy, en Valle Salvaje, nadie está del todo a salvo.