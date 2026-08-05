La Audiencia Nacional ha desestimado los recursos presentados por Isabel Pantoja contra las liquidaciones del IRPF correspondientes a 2009 y 2010. Las resoluciones respaldan la actuación de la Agencia Tributaria y mantienen una reclamación total de 703.023,95 euros, además de varias sanciones cuya cuantía no ha trascendido.

En concreto, Hacienda reclama 438.045,20 euros por el ejercicio de 2009 y otros 264.978,75 euros por 2010. Las sentencias, sin embargo, todavía no son firmes y la cantante puede presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

Hacienda cuestionó la facturación mediante dos sociedades

La Audiencia Nacional considera acreditado que la artista utilizó dos sociedades patrimoniales, sobre las que tenía prácticamente todo el control, para facturar actuaciones, grabaciones y entrevistas.

Según el criterio de la Agencia Tributaria avalado por el tribunal, estos trabajos se cobraron a través de las sociedades por importes inferiores a su valor de mercado, lo que permitió aplicar un tratamiento fiscal más favorable.

Los magistrados concluyen que se trataba de “servicios personalísimos”, ya que dependían directamente de la actividad artística y la imagen de Isabel Pantoja. Por ello, consideran que los ingresos debían atribuirse a la cantante y no a las empresas utilizadas para facturarlos.

El tribunal rechaza los argumentos de la defensa

La defensa de la tonadillera alegó que las liquidaciones habían prescrito debido a las demoras producidas durante la inspección tributaria.

También cuestionó la valoración económica realizada por Hacienda para calcular el importe que, a su juicio, debía haberse declarado directamente en el IRPF de la artista.

La Audiencia Nacional ha rechazado ambos argumentos y considera que el procedimiento seguido por la Administración se ajustó a derecho.

Las resoluciones también confirman las sanciones vinculadas a las liquidaciones, aunque su cuantía concreta no aparece detallada en la información difundida.

Isabel Pantoja todavía puede recurrir al Supremo

El pronunciamiento no pone fin definitivamente al litigio fiscal. Isabel Pantoja puede recurrir ante el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra si admite a trámite el recurso.

Hasta que las sentencias alcancen firmeza, los más de 700.000 euros correspondientes a 2009 y 2010 no podrán incorporarse a la lista pública de grandes deudores de Hacienda.

La cantante ya figura como deudora por 1,27 millones

Esta reclamación se suma a los 1,27 millones de euros que la cantante ya adeuda de manera firme a la Agencia Tributaria y por los que aparece en la última relación de grandes morosos.

La disputa entre Isabel Pantoja y Hacienda se prolonga desde hace más de una década y ha dado lugar a diferentes actuaciones administrativas sobre sus bienes.

Entre ellas se encuentra el embargo de propiedades vinculadas a la artista, incluida parte de Cantora, la finca familiar situada en Medina Sidonia, Cádiz.

Según las informaciones recogidas, la propiedad habría sido vendida el pasado marzo por alrededor de 1,2 millones de euros.