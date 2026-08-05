Antena 3 emite hoy, miércoles 5 de agosto de 2026, a las 15:45 el tercer episodio de la tanda 617–621 (del 3 al 7 de agosto), en el que la saga perfumera afronta las consecuencias del escándalo de los perfumes De la Reina.

El avance semanal publicado por Antena 3 (capítulos 617 al 621, del 3 al 7 de agosto) centra la trama en conflictos íntimos que se mezclan con la tormenta mediática y empresarial alrededor de la familia. El eje dramático esta semana es el triángulo formado por Begoña, Gabriel y Beatriz, y un inesperado descubrimiento señalado como golpe capaz de sacudir a uno de los protagonistas.

Desde el inicio de la tanda (capítulo 617, lunes 3) el avance revela que Begoña comunica a Gabriel y a Beatriz que mantendrá el plan de seguir haciéndose pasar por Antonia, pero que ya no se desplazará a Pelahustán porque quiere dedicar todo su tiempo a Juanito. Esa decisión tensiona la convivencia: el avance apunta que Beatriz se siente relegada y reclama a Gabriel un papel distinto al de cuidadora.

La polémica por la degradación de los perfumes actúa como factor externo que agrava las disputas internas. Mientras la publicidad y la opinión pública presionan a la perfumería, dentro de la casa se negocian silencios y jerarquías; en este tramo cada movimiento tiene impacto sobre quién gana influencia y quién queda expuesto.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

En el capítulo de hoy (miércoles 5 de agosto de 2026) la serie avanza la crisis familiar sin despegar aún la vista del escándalo De la Reina: las decisiones personales —como la renuncia de Begoña a viajar a Pelahustán— y las exigencias de Beatriz marcan el pulso dramático, mientras la trama prepara el terreno para el descubrimiento inesperado anunciado en el avance.

El episodio mantiene el suspense acumulado en la tanda: conversaciones con dobles intenciones, miradas que delatan alianzas y gestos que anticipan un giro cercano al clímax del bloque 617–621.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Antena 3 Horario habitual: 15:45

15:45 Día: miércoles, 5 de agosto de 2026

Si te interesa el melodrama con trasfondo industrial y con Toledo como telón de fondo, hoy “Sueños de Libertad” vuelve a centrar la atención en las consecuencias del escándalo que está marcando esta tanda de capítulos.