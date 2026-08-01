1 de agosto de 1977: todos los grupos parlamentarios, salvo el grupo mixto, eligieron el texto de la ponencia para redactar el borrador de la nueva Constitución española.

Estas efemérides, reunidas para este sábado 1 de agosto de 2026, repasan decisiones políticas, hitos culturales y avances médicos que dejaron huella en España y fuera de sus fronteras.

Política y cambio en la España recién estrenada

La votación de aquel 1 de agosto de 1977 fue un paso clave en la transición: elegir el texto de la ponencia marcó el marco sobre el que se debatirían derechos, libertades y la organización del Estado. Según las actas parlamentarias, la decisión no fue un mero trámite, sino el resultado de negociaciones entre fuerzas tan dispares que el acuerdo permitió iniciar la redacción del borrador constitucional.

El libro en catalán vuelve a aparecer tras la guerra

En 1942 se publicó en la España franquista el primer libro en catalán tras la guerra, “Rosa mística”, del sacerdote Camil Geis. La aparición de una obra en catalán en ese contexto de control cultural evidenció la persistencia de prácticas lingüísticas y religiosas que no desaparecieron pese a la censura estatal.

Un éxito quirúrgico en Barcelona

En 1965, el Hospital Clínico de Barcelona registró con éxito una intervención de trasplante de riñón. Los trasplantes de entonces ya combinaban técnica quirúrgica, coordinación entre servicios y el incipiente manejo de la compatibilidad inmunológica.

Aquel procedimiento anticipó avances posteriores en inmunosupresión y seguimiento clínico que han reducido, con el tiempo, las tasas de rechazo y han ampliado la supervivencia de receptores renales.

Tragedia en Madrid: el crimen de los marqueses de Urquijo

En 1980, en el chalé de Somosaguas (Madrid), fueron asesinados los marqueses de Urquijo, un crimen que conmocionó a la opinión pública y generó amplia cobertura mediática.

Mirada global: televisión, códigos y eclipses

1952: en Santo Domingo (República Dominicana) se realiza la primera emisión de televisión de La Voz Dominicana , un hito tecnológico y cultural para el país.

en (República Dominicana) se realiza la , un hito tecnológico y cultural para el país. 2008: tiene lugar el segundo eclipse solar del milenio , visible en China y otros países y, según la referencia indicada, también por internet en todo el mundo (con cita requerida ).

tiene lugar el , visible en y otros países y, según la referencia indicada, también por internet en todo el mundo (con ). 2015: entra en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, una actualización legal relevante en el marco jurídico argentino.

Una fecha con varias capas

El 1 de agosto agrupa hechos políticos, culturales, científicos y tragedias que, juntos, ofrecen distintas claves para entender procesos históricos.

Para quienes siguen la actualidad desde Ceuta, estas efemérides sirven para situar el presente en una secuencia de decisiones y acontecimientos.