Se informa que, con datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se ha celebrado una nueva edición de los sorteos del operador correspondiente al sábado 1 de agosto de 2026. Se indica que los resultados que siguen proceden de la comunicación oficial emitida por la entidad responsable.

Se recuerda que, para otros juegos dependientes de la Administración, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) gestiona sorteos distintos y que sus listados oficiales se consultan en sus propios canales.

Combinación premiada

Super 11: 02, 04, 07, 09, 10, 12, 17, 33, 39, 46, 49, 52, 60, 65, 66, 77, 80, 81, 82, 85 · Premio Último sorteo del día (12:00).

Triplex de la ONCE: 579 · Premio Último sorteo del día (12:00).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Super 11

Se comunica que la combinación ganadora del Super 11 corresponde a los números reseñados anteriormente; el premio ha sido catalogado como «Premio Último sorteo del día (12:00)». Se indica que la comprobación de los boletos podrá realizarse en puntos de venta autorizados y en la web oficial JuegosONCE. El plazo de cobro será el establecido por la entidad y deberá atenderse dentro del plazo de canje indicado en el apartado administrativo.

Triplex de la ONCE

Se comunica que el Triplex de la ONCE presenta como número premiado el 579; se ha señalado igualmente como «Premio Último sorteo del día (12:00)». Se especifica que la consulta y verificación de premios podrá efectuarse en puntos de venta autorizados y en la web oficial JuegosONCE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se informa que la mecánica, las modalidades de apuesta y el coste del boleto se encuentran regulados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y que las condiciones concretas pueden consultarse en los puntos de venta autorizados o en la web oficial. Se recuerda que cada producto posee reglas específicas sobre combinaciones, sorteos diarios y franjas horarias que son publicadas por la entidad gestora.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se comunica que los premios deberán ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la ONCE. Se establece un plazo de 90 días naturales para el canje de premios desde la fecha del sorteo. Se indica que las retenciones fiscales serán aplicadas conforme a la normativa vigente y que se informará sobre el umbral exento determinado por la Agencia Tributaria en los canales oficiales.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que los sorteos citados son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se señala que, para otros sorteos de ámbito nacional gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), existen procedimientos y calendarios distintos publicados por el propio organismo.

Verificación oficial

Se recomienda que la verificación final de los resultados sea realizada en la fuente oficial correspondiente. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)