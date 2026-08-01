Sábado 1 de agosto de 2026 (CEST, UTC+2) en Ceuta: jornada propicia para ordenar hábitos y decir lo que necesitas con claridad.

Prioriza la constancia: pequeñas tareas revisadas hoy evitan fricciones mañana. Atiende detalles prácticos —correos pendientes, facturas o una cita médica— para reducir la tensión. Si decides hablar sobre un malentendido, hazlo con ejemplos concretos y una propuesta de solución; en trabajo eso facilita acuerdos y, en pareja, aclara expectativas.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Canaliza la prisa en pasos medidos: un gesto puntual te permite avanzar con menos fricción. En lo emocional, explica lo que esperas en vez de asumir motivos.

Color: Rojo ladrillo

Amor: Conversación directa y honesta

Salud: Descanso activo y estiramientos

Dinero: Control de gastos imprevistos

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad gana terreno si decides prioridades: organiza tres tareas clave y deja el resto para otro día. Evita compras impulsivas revisando precios antes.

Color: Verde oliva

Amor: Ritmo sereno para reconectar

Salud: Cuidar la hidratación y la postura

Dinero: Buena gestión si evitas compras impulsivas

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente acelera; traduce esa energía en creatividad aplicable. Anota ideas y asigna plazos: así ganas tiempo y credibilidad.

Color: Amarillo mostaza

Amor: Mensajes que llegan en el momento justo

Salud: Atenuar el estrés con respiración lenta

Dinero: Negociaciones favorables si documentas todo

Número de la suerte: 12

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Sostén lo importante con ternura y límites claros. Pide apoyo concreto —una tarea o un turno— y responde a tiempo para reforzar la confianza.

Color: Azul medianoche

Amor: Protección emocional y gestos cotidianos

Salud: Cuidar el sueño y la rutina de comidas

Dinero: Ordenar deudas o planes de ahorro

Número de la suerte: 5

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma funciona mejor acompañado de coherencia. Lidera con ejemplos: pequeñas acciones tienen más impacto que promesas.

Color: Dorado suave

Amor: Actitud cálida, sin imponer

Salud: Revisar energía y horarios de descanso

Dinero: Oportunidad si te mantienes firme

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El enfoque premia: una tarea pequeña resuelta hoy evita problemas mañana. Revisa listas y archiva lo que ya no necesites.

Color: Gris claro

Amor: Mostrar interés con detalles concretos

Salud: Atención a digestiones y hábitos

Dinero: Ajustar presupuesto mejora tu margen

Número de la suerte: 2

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Escucha antes de responder para recuperar equilibrio. Una salida tranquila o un café ayudan a desactivar tensiones y a negociar con menos ruido.

Color: Rosa salmón

Amor: Compromiso por consenso y respeto

Salud: Cuidar la tensión acumulada en el cuello

Dinero: Buen momento para comparar opciones

Número de la suerte: 14

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu profundidad es ventaja si la aplicas con estrategia y sin dureza. Habla desde lo que sabes y ofrece un paso concreto para avanzar.

Color: Vino intenso

Amor: Reconocer lo que sientes sin esconderte

Salud: Control del estrés y descanso real

Dinero: Decisiones inteligentes tras una pausa

Número de la suerte: 11

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Muevete con propósito: traza un plan simple y comienza por una acción inmediata. La energía se recupera con pequeños logros continuos.

Color: Azul cielo

Amor: Afinidad que crece con planes compartidos

Salud: Actividad moderada y buena hidratación

Dinero: Positividad, pero revisa condiciones

Número de la suerte: 6

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Ordena y deja bases sólidas: prioriza rutinas que puedas mantener esta semana. En el trabajo, el seguimiento puntual genera conversaciones útiles.

Color: Verde botella

Amor: Lealtad en vez de promesas grandes

Salud: Cuidar articulaciones y postura

Dinero: Avance por seguimiento de tareas

Número de la suerte: 8

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Combina creatividad con prioridades claras: convierte una idea en una lista de tres pasos y pruébala hoy. Evita dispersarte en tareas no esenciales.

Color: Turquesa

Amor: Espacio para respirar y volver a conectar

Salud: Rutinas nuevas que te sientan bien

Dinero: Riesgo moderado, mejor con margen

Número de la suerte: 4

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad te guía; protege tu energía selectando con quién compartes tiempo. Una conversación amable y con límites puede mejorar el tono del día.

Color: Lila

Amor: Empatía que sostiene el vínculo

Salud: Atención al ritmo emocional y al descanso

Dinero: Evita decisiones desde la emoción

Número de la suerte: 10

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Consejo astral para hoy

Elige una cosa concreta para mejorar (salud, un asunto de trabajo o una conversación pendiente) y hazla en bloques de 25 minutos; la claridad de acción suele cambiar resultados. Recuerda: Ceuta es ciudad autónoma española en el norte de África y hoy rige el horario de verano peninsular (CEST, UTC+2).