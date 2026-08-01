Sábado 1 de agosto de 2026 (CEST, UTC+2) en Ceuta: jornada propicia para ordenar hábitos y decir lo que necesitas con claridad.
Prioriza la constancia: pequeñas tareas revisadas hoy evitan fricciones mañana. Atiende detalles prácticos —correos pendientes, facturas o una cita médica— para reducir la tensión. Si decides hablar sobre un malentendido, hazlo con ejemplos concretos y una propuesta de solución; en trabajo eso facilita acuerdos y, en pareja, aclara expectativas.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Canaliza la prisa en pasos medidos: un gesto puntual te permite avanzar con menos fricción. En lo emocional, explica lo que esperas en vez de asumir motivos.
- Color: Rojo ladrillo
- Amor: Conversación directa y honesta
- Salud: Descanso activo y estiramientos
- Dinero: Control de gastos imprevistos
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad gana terreno si decides prioridades: organiza tres tareas clave y deja el resto para otro día. Evita compras impulsivas revisando precios antes.
- Color: Verde oliva
- Amor: Ritmo sereno para reconectar
- Salud: Cuidar la hidratación y la postura
- Dinero: Buena gestión si evitas compras impulsivas
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente acelera; traduce esa energía en creatividad aplicable. Anota ideas y asigna plazos: así ganas tiempo y credibilidad.
- Color: Amarillo mostaza
- Amor: Mensajes que llegan en el momento justo
- Salud: Atenuar el estrés con respiración lenta
- Dinero: Negociaciones favorables si documentas todo
- Número de la suerte: 12
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Sostén lo importante con ternura y límites claros. Pide apoyo concreto —una tarea o un turno— y responde a tiempo para reforzar la confianza.
- Color: Azul medianoche
- Amor: Protección emocional y gestos cotidianos
- Salud: Cuidar el sueño y la rutina de comidas
- Dinero: Ordenar deudas o planes de ahorro
- Número de la suerte: 5
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu carisma funciona mejor acompañado de coherencia. Lidera con ejemplos: pequeñas acciones tienen más impacto que promesas.
- Color: Dorado suave
- Amor: Actitud cálida, sin imponer
- Salud: Revisar energía y horarios de descanso
- Dinero: Oportunidad si te mantienes firme
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El enfoque premia: una tarea pequeña resuelta hoy evita problemas mañana. Revisa listas y archiva lo que ya no necesites.
- Color: Gris claro
- Amor: Mostrar interés con detalles concretos
- Salud: Atención a digestiones y hábitos
- Dinero: Ajustar presupuesto mejora tu margen
- Número de la suerte: 2
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Escucha antes de responder para recuperar equilibrio. Una salida tranquila o un café ayudan a desactivar tensiones y a negociar con menos ruido.
- Color: Rosa salmón
- Amor: Compromiso por consenso y respeto
- Salud: Cuidar la tensión acumulada en el cuello
- Dinero: Buen momento para comparar opciones
- Número de la suerte: 14
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu profundidad es ventaja si la aplicas con estrategia y sin dureza. Habla desde lo que sabes y ofrece un paso concreto para avanzar.
- Color: Vino intenso
- Amor: Reconocer lo que sientes sin esconderte
- Salud: Control del estrés y descanso real
- Dinero: Decisiones inteligentes tras una pausa
- Número de la suerte: 11
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Muevete con propósito: traza un plan simple y comienza por una acción inmediata. La energía se recupera con pequeños logros continuos.
- Color: Azul cielo
- Amor: Afinidad que crece con planes compartidos
- Salud: Actividad moderada y buena hidratación
- Dinero: Positividad, pero revisa condiciones
- Número de la suerte: 6
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Ordena y deja bases sólidas: prioriza rutinas que puedas mantener esta semana. En el trabajo, el seguimiento puntual genera conversaciones útiles.
- Color: Verde botella
- Amor: Lealtad en vez de promesas grandes
- Salud: Cuidar articulaciones y postura
- Dinero: Avance por seguimiento de tareas
- Número de la suerte: 8
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Combina creatividad con prioridades claras: convierte una idea en una lista de tres pasos y pruébala hoy. Evita dispersarte en tareas no esenciales.
- Color: Turquesa
- Amor: Espacio para respirar y volver a conectar
- Salud: Rutinas nuevas que te sientan bien
- Dinero: Riesgo moderado, mejor con margen
- Número de la suerte: 4
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La sensibilidad te guía; protege tu energía selectando con quién compartes tiempo. Una conversación amable y con límites puede mejorar el tono del día.
- Color: Lila
- Amor: Empatía que sostiene el vínculo
- Salud: Atención al ritmo emocional y al descanso
- Dinero: Evita decisiones desde la emoción
- Número de la suerte: 10
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Consejo astral para hoy
Elige una cosa concreta para mejorar (salud, un asunto de trabajo o una conversación pendiente) y hazla en bloques de 25 minutos; la claridad de acción suele cambiar resultados. Recuerda: Ceuta es ciudad autónoma española en el norte de África y hoy rige el horario de verano peninsular (CEST, UTC+2).