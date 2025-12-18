La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han iniciado este jueves por la mañana un registro en el laboratorio de investigación animal IRTA-CReSA, ubicado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), dentro de la investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Catalunya.

La diligencia ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de unas diligencias previas declaradas secretas. Según han informado ambos cuerpos, el registro se realiza siguiendo estrictos protocolos de seguridad propios de este tipo de instalaciones, especializadas en el trabajo con virus de alta peligrosidad.

En una comparecencia ante el Parlament, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, insistió en que, hasta el momento, no hay indicios de que el brote tenga origen en laboratorios o centros que trabajen con el virus. Actualmente, el foco se encuentra en la zona de Collserola, con 26 casos positivos confirmados en jabalíes dentro de un radio de seis kilómetros.

Para esclarecer el origen del brote, se han desplegado cinco líneas de investigación: dos impulsadas por la Conselleria de Agricultura, una por el Institut de Recerca Biomèdica, otra por el Ministerio y las autoridades europeas, y una quinta coordinada por Mossos y Guardia Civil.

Catalunya se había mantenido libre de PPA desde 1994. Tras un brote detectado en Bélgica en 2018, se reforzó la vigilancia del sector porcino, que concentra el 40% de la producción española, así como el control de jabalíes y la bioseguridad en explotaciones. Los primeros casos del actual brote se confirmaron el 26 de noviembre, cuando el CReSa detectó dos jabalíes muertos positivos en Collserola, posteriormente validados por el Laboratorio Central de Veterinaria en Algete (Madrid).

Hasta ahora, de los 284 jabalíes analizados, 26 han dado positivo, mientras que todas las explotaciones porcinas en un radio de 20 kilómetros permanecen libres de infección.