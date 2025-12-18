

Varias federaciones del PSOE han expresado en privado su preocupación por la visibilidad pública que está adquiriendo José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Aunque no cuestionan su papel histórico en el partido, dirigentes territoriales consideran que su exposición podría convertirse en un problema político para el Gobierno de Pedro Sánchez.

El debate interno se reavivó tras informaciones que vinculan al expresidente con Julio Martínez, consultor detenido por presunto blanqueo de capitales y relacionado con el rescate de Plus Ultra. Zapatero ha negado cualquier intervención en la operación, asegurando no haber mediado con responsables de la SEPI ni haber tenido conocimiento previo de actuaciones judiciales, aunque reconoció su amistad con el empresario implicado.

En los territorios, los comentarios reflejan inquietud más que reproche formal. «Estamos todos con los dedos cruzados y confiando en que no sea cierto. Sería muy descorazonador», indicó un dirigente autonómico, que señaló que la preocupación se centra en el desgaste político que esta situación podría generar para el PSOE y el Gobierno.

El PP ha aprovechado la controversia para llevar el caso al Parlamento, registrando preguntas que buscan vincular a Zapatero con la investigación policial. La portavoz Alicia García preguntó al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, si ponía “la mano en el fuego” por el expresidente, a lo que el ministro respondió recordando los casos de corrupción que afectan al PP, evitando entrar en detalles sobre el rescate.

Dentro del PSOE, algunos dirigentes instan a Sánchez a marcar distancia para no exponer al partido a un desgaste innecesario. Otros, en cambio, defienden a Zapatero, considerando que su figura ha sido objeto de ataques constantes y que ahora se intenta usar su nombre para erosionar al presidente.

Hasta el momento, Pedro Sánchez no ha tomado ninguna medida pública ni ha emitido un pronunciamiento explícito sobre la situación, mientras en el partido se abre un debate interno sobre la influencia del expresidente en un contexto político sensible.