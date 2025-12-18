La leyenda marroquí del fútbol Mustapha Hadji ha encendido un nuevo debate internacional al asegurar que Lamine Yamal cometió un error al elegir representar a la selección española en vez de la selección de Marruecos, una decisión que sigue generando controversia fuera de España.

Hadji, exfutbolista y figura histórica del combinado africano, opinó en una entrevista reciente que el delantero del FC Barcelona, estrella emergente del fútbol mundial, nunca recibirá el mismo cariño ni la misma identidad de país en España que habría tenido en Marruecos, donde su elección era muy esperada por la afición local.

“Aunque juegue con España, el cariño que los españoles le tendrán nunca será el mismo que el de los marroquíes. Es una pena que no haya elegido Marruecos”, afirmó Hadji.

La decisión de Yamal, de 18 años y pieza clave en el proyecto del Barça y de la selección española, no fue un impulso impulsivo: el propio jugador explicó en una entrevista que siempre tuvo claro que quería competir en torneos como la Eurocopa y el Mundial con España, país donde creció y se formó tanto personal como futbolísticamente.

El atacante barcelonista también ha señalado que siempre tendrá un profundo cariño hacia Marruecos, país de sus raíces, aunque siente que España es su casa y la plataforma ideal para su carrera internacional.

Este debate sobre identidad, sentimiento y proyección deportiva continúa resonando entre aficionados y expertos, tanto en España como en Marruecos, donde la elección de Yamal sigue siendo vista por algunos como una oportunidad perdida para la selección africana.