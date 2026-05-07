Los franjirrojos defienden el 1-0 de la ida en La Meinau ante el «fútbol negocio» de BlueCo. Álvaro García, el «Euro-Pichichi», apura sus opciones para estar en la cita más importante en 102 años de historia.

Barrio contra talonario: el último reducto romántico

Esta noche, a partir de las 21:00, no solo se juega una semifinal de la Conference League; se disputa un choque de identidades. El Rayo Vallecano, con un valor de mercado de apenas 107 millones de euros, se enfrenta al gigante Estrasburgo, el «banco de pruebas» del Chelsea financiado por el consorcio BlueCo, cuya valoración triplica a la de los españoles (361,75 M€).

Mientras los medios internacionales como el New York Times o L’Équipe intentan descifrar el milagro de Vallecas, el vestuario de Iñigo Pérez lo tiene claro: es el triunfo del «barro y el barrio». Un grupo de colegas que aparcan sus coches en la calle y entran al estadio caminando entre su gente, contra un proyecto diseñado a golpe de millones.

El factor Álvaro García y el muro de La Meinau

La gran incógnita para el once vallecano es su hombre récord. Álvaro García, el «Euro-Pichichi» franjirrojo, está a un solo tanto de igualar los 7 goles de Bolic hace un cuarto de siglo. Tras su lesión muscular en Atenas, el extremo de Utrera ha forzado la máquina para no perderse «la final de sus vidas». Su presencia es vital para aprovechar los espacios que deje un Estrasburgo que ya sabe lo que es remontar en casa (lo hizo ante el Mainz tras un 2-0 en contra).

Un clima de hostilidad y provocaciones

El partido de ida en Vallecas no solo dejó un resultado favorable (1-0), sino también una tensión latente. Jugadores como Chilwell y Omobamidele abandonaron el césped haciendo gestos desafiantes a la grada, advirtiendo que la vuelta en Francia sería «un infierno». Sin el sancionado Emegha, pero con el regreso de Barco y Doue, el Estrasburgo planteará un partido físico y temerario apoyado en su insultante juventud (22,9 años de media frente a los 28,8 del Rayo).

PUBLICIDAD

El plan de Iñigo Pérez: Fidelidad y resistencia

Iñigo Pérez lo tiene claro: «No prometo la final, pero sí ser fieles a lo que nos ha traído hasta aquí». La resistencia de Batalla bajo palos, la solvencia de Lejeune y la magia de Isi y De Frutos serán los pilares para defender una renta mínima que vale oro.

Nunca en 102 años de historia el sueño ha estado tan cerca. Noventa minutos separan a Vallecas de Leipzig, la sede de una final que consagraría al barrio más grande de Europa en el olimpo del fútbol continental.