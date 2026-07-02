El técnico portugués no se opone a la salida del centrocampista francés, cuyo traspaso serviría para financiar los dos fichajes prioritarios que exige para la medular y la zaga blanca.

MADRID — Movimiento sísmico en el mercado de fichajes con el Real Madrid y el Manchester City como protagonistas. En las últimas horas se han producido contactos directos entre las oficinas del Santiago Bernabéu y el club inglés, poniendo sobre la mesa el nombre de Eduardo Camavinga. El club blanco ha ofrecido formalmente al internacional francés al vigente campeón de la Premier League, una operación que cuenta con el beneplácito de José Mourinho.

Al técnico luso no le convence en exceso el rendimiento que ha ofrecido Camavinga en las últimas temporadas en la capital de España. Lejos de considerarlo intransferible, ‘Mou’ vería con muy buenos ojos su salida si esto permite hacer caja e incorporar las dos piezas que considera vitales para terminar de apuntalar su plantilla: un mediocentro organizador y un defensa central.

El City estudia la propuesta en un mercado inflado

El Manchester City se encuentra valorando seriamente la propuesta por un futbolista que cuenta con un cartel extraordinario en las islas británicas gracias a su imponente despliegue físico y polivalencia. Los de la Premier League siguen peinando el mercado de centrocampistas tras un arranque de verano de auténtica locura económica en sus despachos:

Fichaje récord: El City ya ha desembolsado este verano 135 millones de euros por el internacional inglés Elliot Anderson.

El City ya ha desembolsado este verano por el internacional inglés Elliot Anderson. Objetivo frustrado: Los sky blues pretendían a Sandro Tonali, pero el italiano pondrá rumbo al Tottenham dejando más de 100 millones en las arcas del Newcastle.

Los sky blues pretendían a Sandro Tonali, pero el italiano pondrá rumbo al Tottenham dejando más de 100 millones en las arcas del Newcastle. Futuro a medio plazo: El club inglés también mantiene contactos exclusivos con el Lille por la joven promesa marroquí Ayyoub Bouaddi, debatiendo si incorporarlo ya o dejarlo cedido.

Ante este panorama de necesidades en el Etihad y el músculo financiero de la liga inglesa, el Real Madrid detecta una oportunidad de mercado irrechazable para ingresar una cifra millonaria por el galo.

Operación salida en Chamartín

La posible venta de Camavinga daría continuidad a la profunda reestructuración que está viviendo el vestuario madridista de cara a la nueva temporada. Hasta la fecha, la dirección deportiva ya ha concretado tres bajas notables respecto al curso anterior: Dani Carvajal y David Alaba abandonaron la disciplina blanca tras expirar sus contratos, mientras que el club otorgó la carta de libertad a Dani Ceballos.

Con las negociaciones por Camavinga recién abiertas, el club no cierra la puerta a nuevos movimientos de salida en las próximas semanas, estando los nombres de Fran García y el canterano Raúl Asencio en la rampa de salida.