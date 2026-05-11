Madrid, 11 de mayo de 2026 — El regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu parece estar cada vez más cerca. Tras un primer acercamiento entre su representante, Jorge Mendes, y la cúpula blanca, el técnico portugués ya ha perfilado las dos condiciones irrenunciables para liderar el proyecto que sustituiría al de Álvaro Arbeloa.

Las dos peticiones de «The Special One»

Mourinho, que actualmente dirige al Benfica, no busca solo un contrato, sino un control específico sobre el ecosistema deportivo de Valdebebas:

Voz en la política de fichajes: El técnico considera que la actual plantilla está «descompensada». No exige imponer nombres propios, pero sí tener la última palabra sobre qué posiciones reforzar. Cabe recordar que en su primera etapa fue el artífice de llegadas clave como las de Luka Modric, Khedira u Özil. Respeto estricto a las jerarquías: Mourinho exige que la parcela del primer equipo lleve exclusivamente su sello. Su objetivo es blindar al vestuario de injerencias externas y evitar crisis de indisciplina como las vividas esta temporada (ejemplificadas en el reciente desaire de Vinicius hacia Xabi Alonso).

Cronología de la operación

El Real Madrid tiene marcada una hoja de ruta clara para concretar el fichaje, condicionada por el calendario liguero:

Final de temporada: Mourinho no tomará una decisión definitiva hasta el fin de semana del 16 y 17 de mayo , cuando el Benfica termine su campeonato y defina su clasificación para la Champions League.

Mourinho no tomará una decisión definitiva hasta el fin de semana del , cuando el Benfica termine su campeonato y defina su clasificación para la Champions League. La cláusula de salida: El Madrid cuenta con una ventana de oportunidad de apenas diez días tras el último partido del Benfica. Durante ese periodo, Mourinho puede salir del club luso por una cifra cercana a los 3 millones de euros .

El Madrid cuenta con una ventana de oportunidad de apenas tras el último partido del Benfica. Durante ese periodo, Mourinho puede salir del club luso por una cifra cercana a los . Oferta de renovación: «Las Águilas» ya han presentado una oferta para que el luso se quede en Portugal, donde se encuentra feliz cerca de su familia, pero el interés blanco podría cambiar sus planes.

El diagnóstico deportivo

Fuentes cercanas a la operación aseguran que, aunque aún no ha habido un contacto directo entre el presidente y el técnico, el diagnóstico de Mourinho sobre el equipo es profundo. El portugués cree que el Real Madrid necesita recuperar el rumbo deportivo y la disciplina interna para volver a competir al máximo nivel.

Con la temporada a punto de bajar el telón, la próxima semana será decisiva para ver si el técnico de Setúbal inicia su segunda etapa en el club más laureado de Europa.